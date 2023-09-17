Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Названо міста України, які взимку можуть залишитися без опалення та електроенергії.
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко дійшов висновку, що максимальна загроза нависла над двома регіонами України, причому йдеться не про прифронтові області. Найбільший ризик залишитися комунікацій у двох великих містах - це Київ та Одеса.
За словами аналітика, вказаним обласним центрам потрібно багато енергії, і там відчувається гострий дефіцит генераційних потужностей.
"У Києві є генерація, але вона покриває у найкращому разі не більше 30% споживання. В Одесі взагалі немає нічого", – пояснив Харченко.
Яке вам діло? Ви живете не в Україні, інвестуєте не в київську нерухомість. Я живу в Києві, і київська нерухомість мене цікавить.
Цікаво...Вам до мене діло є, а вам задати елементарне питання, ПО СУТІ цієї гілки між іншим, то ви вже "в штики". Я наразі не інвестую, бо вже давним давно маю. Дещо продав і задоволений. Зараз чекаю дна і може знову щось прикуплю. Надіюсь вас це не ображає?
roberto dark написав:Дуже слушне питання, бо проживаючи за кордоном, я також все рахую саме в валютному еквіваленті. Тому підйом навіть на рівень довоєнної ціни оренди, не компенсує більше ніж 50% падіння гривні відносно $.
29/37 = +27%, пан за кордоном зовсім арифметику забув?
ну і взагалі постійно жити в одній країні і здавати житло в іншій - така собі ідея, не надійна, не як швейцарський годинник
Я відштовхувався від періоду до осені 2021, коли ще був досить високий попит на оренду і можна було легко купити доллар менше 27 гривень, та й курс 42 за доллар "помацали" минулого року і це очевидно НЕ кінець "викрутасів" національної валюти. Коли б я здавав нерухомість за гривню, то мусив би враховувати ризики її девальвації на рік(термін дії угоди).
P S Ви з тих, хто надіється на чудо, після відміни всіх обмежень НБУ, на валютному ринку ?
У меня на моменте доходность 10-12% в валюте от вложенного, при пересчете аренды в грн в долл и от вложенного в долл. Аммортизации, можно сказать что нет(коммерция, арендаторы все делают). Правда, наверное, удачно входил(место, цена). Это норм или нет?
Порекомендуйте встановщиків вікон в Києві. В кого залишились позитивні враження від заміни? Замовити можна багато де, але цікавить саме процес установки. Щоб акуратно демонтували, старі винесли, зробили відкоси, прибрали і все це без нервування в не за всі гроші світу.