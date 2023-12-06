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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2432243324342435
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 04:59

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:
  Frant написав:Шкода, що фото немає)))
Проте мені здається, що бувають і гірші квартири))) :wink:

Приятель з провінції, колись купив квартиру на вторинці в К., як резерв для себе. На випадок війни. в 2014 чи 2015, тоді ще. В жилому стані, не більше.
Ніфіга там не робив, палець об палець не вдарив з тих пір.
Можливо, жодного разу не з,явився.
Вікна дерев,яні, без водомірних лічильників, без бойлера, паркет зношений, кухня а ля СРСР. Підїзд обідраний.
Тим не меньш, за мінімальною ціною, квартира здається. Квартиранти самі там поселяються, самі міняють одне іншого. Йому гроші на карту переводять. Він навіть не знає, хто там живе.

НЕ ВІРЮ !!!!! Згідно з першим законом термодинаміки, законом збереження енергії вічного двигуна не існує. Як мінімум деталі з-за тертя зношуються, втрачається енергія. Так само і з орендними об"єктами. Тут або ваш приятель брехун, або ви - ментальний нащадок Андерсена.

Ви не вірите в те, що квартира здається 8 років без присутності хазяїна?
Перший закон термодинаміки це не забороняє.

Квартира трохи вбита, але в такому режимі її вистачить ще на 10 років.
Якщо не буде аварій, затоплень і тп.


Котів якщо не буде, які обсякають паркет. Це приклад з практики
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:47

У Києві значно здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців ціни зросли одразу на 47,12% – із середніх 11 895 грн до 17 500 грн. Таким чином здорожчання склало 5 605 грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... vartir.htm
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:32

  zerocool написав:У Києві значно здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців ціни зросли одразу на 47,12% – із середніх 11 895 грн до 17 500 грн. Таким чином здорожчання склало 5 605 грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... vartir.htm

А перед тим, в 2022 - ціни оренди впали в 1,5-2 рази. В гривні.
З врахуванням девальвації, лише зараз ціни більш меньш повернулись на довоєнний гривневий рівень. В доларах - зараз ціни в 1,5-1,6 разів меньші, чим довоєнні. :roll:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 17:54

  Frant написав:
  zerocool написав:У Києві значно здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців ціни зросли одразу на 47,12% – із середніх 11 895 грн до 17 500 грн. Таким чином здорожчання склало 5 605 грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... vartir.htm

А перед тим, в 2022 - ціни оренди впали в 1,5-2 рази. В гривні.
З врахуванням девальвації, лише зараз ціни більш меньш повернулись на довоєнний гривневий рівень. В доларах - зараз ціни в 1,5-1,6 разів меньші, чим довоєнні. :roll:


Я час від часу моніторю свій куточок Дарниці, де здаю 3ку в АППС. І мені виглядає, що ціни з літа просіли. :?: :o
anmyronyuk1
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 22:55

  anmyronyuk1 написав:Я час від часу моніторю свій куточок Дарниці, де здаю 3ку в АППС. І мені виглядає, що ціни з літа просіли. :?: :o

Оренда 3к це як правило не про бизнес, це про благодійність
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 08:32

  zerocool написав:У Києві значно здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців ціни зросли одразу на 47,12% – із середніх 11 895 грн до 17 500 грн. Таким чином здорожчання склало 5 605 грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... vartir.htm

Повна маячня
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:12

  cherchiltank написав:
  zerocool написав:У Києві значно здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців ціни зросли одразу на 47,12% – із середніх 11 895 грн до 17 500 грн. Таким чином здорожчання склало 5 605 грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... vartir.htm

Повна маячня

Чому це маячня? Дивився останній ролик київського рієлтора Діми, то він із "піною в роті" в коментарях, доводив, що в нього інвестиційні сорокаметрові панельні однухи в жк Нова Англія із ремонтом до 25 К $ - "улетают как пирожки" від 22 000 на місяць.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:59

  roberto dark написав:
  cherchiltank написав:
  zerocool написав:У Києві значно здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців ціни зросли одразу на 47,12% – із середніх 11 895 грн до 17 500 грн. Таким чином здорожчання склало 5 605 грн.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... vartir.htm

Повна маячня

Чому це маячня? Дивився останній ролик київського рієлтора Діми, то він із "піною в роті" в коментарях, доводив, що в нього інвестиційні сорокаметрові панельні однухи в жк Нова Англія із ремонтом до 25 К $ - "улетают как пирожки" від 22 000 на місяць.

Ну а що йому казати - що він лох?)
В новопечерських липках однокімнатна в 55 квадратних метрів 30000 паркінг входить у вартість, який довбень за 25 тисяч зніме халупу в сраці нової Англії незрозуміло)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:20

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

cherchiltank написав:В новопечерських липках однокімнатна в 55 квадратних метрів 30000 паркінг входить у вартість, який довбень за 25 тисяч зніме халупу в сраці нової Англії незрозуміло)
це зараз можна зняти, чи комусь просто ще ціну не підняли?
kingkongovets
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