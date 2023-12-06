Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Шкода, що фото немає))) Проте мені здається, що бувають і гірші квартири)))
Приятель з провінції, колись купив квартиру на вторинці в К., як резерв для себе. На випадок війни. в 2014 чи 2015, тоді ще. В жилому стані, не більше. Ніфіга там не робив, палець об палець не вдарив з тих пір. Можливо, жодного разу не з,явився. Вікна дерев,яні, без водомірних лічильників, без бойлера, паркет зношений, кухня а ля СРСР. Підїзд обідраний. Тим не меньш, за мінімальною ціною, квартира здається. Квартиранти самі там поселяються, самі міняють одне іншого. Йому гроші на карту переводять. Він навіть не знає, хто там живе.
НЕ ВІРЮ !!!!! Згідно з першим законом термодинаміки, законом збереження енергії вічного двигуна не існує. Як мінімум деталі з-за тертя зношуються, втрачається енергія. Так само і з орендними об"єктами. Тут або ваш приятель брехун, або ви - ментальний нащадок Андерсена.
Ви не вірите в те, що квартира здається 8 років без присутності хазяїна? Перший закон термодинаміки це не забороняє.
Квартира трохи вбита, але в такому режимі її вистачить ще на 10 років. Якщо не буде аварій, затоплень і тп.
Котів якщо не буде, які обсякають паркет. Це приклад з практики
А перед тим, в 2022 - ціни оренди впали в 1,5-2 рази. В гривні. З врахуванням девальвації, лише зараз ціни більш меньш повернулись на довоєнний гривневий рівень. В доларах - зараз ціни в 1,5-1,6 разів меньші, чим довоєнні.
А перед тим, в 2022 - ціни оренди впали в 1,5-2 рази. В гривні. З врахуванням девальвації, лише зараз ціни більш меньш повернулись на довоєнний гривневий рівень. В доларах - зараз ціни в 1,5-1,6 разів меньші, чим довоєнні.
Я час від часу моніторю свій куточок Дарниці, де здаю 3ку в АППС. І мені виглядає, що ціни з літа просіли.
Чому це маячня? Дивився останній ролик київського рієлтора Діми, то він із "піною в роті" в коментарях, доводив, що в нього інвестиційні сорокаметрові панельні однухи в жк Нова Англія із ремонтом до 25 К $ - "улетают как пирожки" від 22 000 на місяць.
Чому це маячня? Дивився останній ролик київського рієлтора Діми, то він із "піною в роті" в коментарях, доводив, що в нього інвестиційні сорокаметрові панельні однухи в жк Нова Англія із ремонтом до 25 К $ - "улетают как пирожки" від 22 000 на місяць.
Ну а що йому казати - що він лох?) В новопечерських липках однокімнатна в 55 квадратних метрів 30000 паркінг входить у вартість, який довбень за 25 тисяч зніме халупу в сраці нової Англії незрозуміло)