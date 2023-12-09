бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую