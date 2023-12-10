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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2433243424352436
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 10:56

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

kingkongovets написав:бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую
https://news.finance.ua/ua/yak-zminyat-sya-ciny-na-orendu-kvartyr-u-holosiivs-komu-rayoni-cherez-remont-metro-prohnoz-lun
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:14

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Faceless написав:
kingkongovets написав:бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую
https://news.finance.ua/ua/yak-zminyat-sya-ciny-na-orendu-kvartyr-u-holosiivs-komu-rayoni-cherez-remont-metro-prohnoz-lun
от і я думаю, що нічого особливого не станеться, як би рили не підбурювали орендарів на переїзд
втрачений залог, необхідність ще раз його вносити на новому місці, комісія рилу, гемор з пошуком та переїздом - навряд чи воно того варте, особливо якщо згадати що синя гілка єдина яку не зупиняють під час тривог і що великої кількісті вільних квартир біля метро та ще по доступній ціні просто не існує

але цікаво все ж таки подивитись на динаміку, до речі ця ситуація - найкраща ілюстрація тим, хто зневажливо ставиться до метро і переконує що мешканці сучасних жк ним не користуються
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:46

  kingkongovets написав:бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую


куда писать? метро три дня назад закрыли, еще все ездят "вдруг обойдется"
сейчас кто-то опоздает на работу, когото отпиздят и заберут зарплату, арендаторы Республики охуеют от цен - и дело потихоньку пойдет

есть же бот, всякие Ртелторы зло и т.п., вот там и увидите
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:52

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

cohan написав:
  kingkongovets написав:бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую


куда писать? метро три дня назад закрыли, еще все ездят "вдруг обойдется"
сейчас кто-то опоздает на работу, когото отпиздят и заберут зарплату, арендаторы Республики охуеют от цен - и дело потихоньку пойдет

есть же бот, всякие Ртелторы зло и т.п., вот там и увидите
сюди і пишіть, басні рилів не цікавлять, цікавлять реальні кейси лендлордів та орендарів, в тих групах типу «ріелтори зло» самі рили більше всього й написують, давно звідти повидалявся
kingkongovets
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