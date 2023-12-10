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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 10 гру, 2023 10:56
бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую
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kingkongovets
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Додано: Пон 11 гру, 2023 15:06
kingkongovets написав:бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую
https://news.finance.ua/ua/yak-zminyat-sya-ciny-na-orendu-kvartyr-u-holosiivs-komu-rayoni-cherez-remont-metro-prohnoz-lun
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Faceless
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Додано: Пон 11 гру, 2023 15:14
Faceless написав:
kingkongovets написав:бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую
https://news.finance.ua/ua/yak-zminyat-sya-ciny-na-orendu-kvartyr-u-holosiivs-komu-rayoni-cherez-remont-metro-prohnoz-lun
от і я думаю, що нічого особливого не станеться, як би рили не підбурювали орендарів на переїзд
втрачений залог, необхідність ще раз його вносити на новому місці, комісія рилу, гемор з пошуком та переїздом - навряд чи воно того варте, особливо якщо згадати що синя гілка єдина яку не зупиняють під час тривог і що великої кількісті вільних квартир біля метро та ще по доступній ціні просто не існує
але цікаво все ж таки подивитись на динаміку, до речі ця ситуація - найкраща ілюстрація тим, хто зневажливо ставиться до метро і переконує що мешканці сучасних жк ним не користуються
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kingkongovets
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Додано: Пон 11 гру, 2023 15:46
kingkongovets написав:
бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую
куда писать? метро три дня назад закрыли, еще все ездят "вдруг обойдется"
сейчас кто-то опоздает на работу, когото отпиздят и заберут зарплату, арендаторы Республики охуеют от цен - и дело потихоньку пойдет
есть же бот, всякие Ртелторы зло и т.п., вот там и увидите
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cohan
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Додано: Пон 11 гру, 2023 15:52
cohan написав: kingkongovets написав:
бачу який потужний хайп про те, як впаде оренда біля закритих станцій синьої гілки метро починають розганяти по соцмережах рили, в надії спровокувати масове переселення і погріти дупи на комісійних, і вирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
отже, якщо ви здаєте, або орендуєте там нерухомість - напишіть будь ласка яка ситуація з цінами і з орендою!
гадаю цей кейс буде цікавим не лише мені
і ще раз - цікава не ваша особиста думка і прогноз, а виключно реальні факти
дякую
куда писать? метро три дня назад закрыли, еще все ездят "вдруг обойдется"
сейчас кто-то опоздает на работу, когото отпиздят и заберут зарплату, арендаторы Республики охуеют от цен - и дело потихоньку пойдет
есть же бот, всякие Ртелторы зло и т.п., вот там и увидите
сюди і пишіть, басні рилів не цікавлять, цікавлять реальні кейси лендлордів та орендарів, в тих групах типу «ріелтори зло» самі рили більше всього й написують, давно звідти повидалявся
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kingkongovets
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:20
kingkongovets написав:
от і я думаю, що нічого особливого не станеться, як би рили не підбурювали орендарів на переїзд
втрачений залог, необхідність ще раз його вносити на новому місці, комісія рилу, гемор з пошуком та переїздом - навряд чи воно того варте, особливо якщо згадати що синя гілка єдина яку не зупиняють під час тривог і що великої кількісті вільних квартир біля метро та ще по доступній ціні просто не існує
але цікаво все ж таки подивитись на динаміку, до речі ця ситуація - найкраща ілюстрація тим, хто зневажливо ставиться до метро і переконує що мешканці сучасних жк ним не користуються
Не в обиду будет сказано, но мне кажется, у вас профессиональная деформация.
Как это еще риэлторы могут будоражить людей?
Типа, а ну давай переезжай в квартиру подороже, откуда тебе будет дальше на работу?
Человек наверно сам принимает решение, важно ему метро, или нет.
Нужно ж учитывать, что в таком случае упадут тут цены, но вырастут где-то.
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M-A-X
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:46
M-A-X написав:
Как это еще риэлторы могут будоражить людей?
Почитайте цю гілку 2-3 роки назад.
Можете з 2009.
Повно було рилів-новобудників, які писали, кричали і співали про постійний дорожай, про дефіцит житла, про модні ЖК, про те, що локація неважлива, аби новобуд, що "хрущовки" розваляться завтра і т.д.
Вони сиділи на ЗП, типу, як письменники. ЗП начислялась за кількість постів.
Було декілька розумних, в основному тупі. Називали себе мостобудівниками, фізиками-теоретиками, поетами і т.д.
Ці тупаки й зараз заскакують інколи сюди))))
Правда, вже без ентузіазму і натхнення.
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Frant
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Додано: Пон 11 гру, 2023 17:59
Frant написав: M-A-X написав:
Как это еще риэлторы могут будоражить людей?
Почитайте цю гілку 2-3 роки назад.
Можете з 2009.
Повно було рилів-новобудників, які писали, кричали і співали про постійний дорожай, про дефіцит житла, про модні ЖК, про те, що локація неважлива, аби новобуд, що "хрущовки" розваляться завтра і т.д.
Вони сиділи на ЗП, типу, як письменники. ЗП начислялась за кількість постів.
Було декілька розумних, в основному тупі. Називали себе мостобудівниками, фізиками-теоретиками, поетами і т.д.
Ці тупаки й зараз заскакують інколи сюди))))
Правда, вже без ентузіазму і натхнення.
Не в обиду будет сказано, но у Вас тоже наверно профессиональная деформация.
Простые люди не читают рылов на форум.финанс.юа
Я так думаю
П.С.
Хотя в плане новостроек, могут и будоражить тех, кто сидит на таких ресурсах.
Но новостройка vs старостройка - это человек уже думает о покупке.
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M-A-X
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:03
Про то что «локація неважлива» - это идиотизм
А хрущёвки это бетон только под аренду и в очень хорошей локации
Строили их всё таки как временное жильё на горизонт до ко конца века где то
Сталинки вроде послевоенные покрепче - но поменять там все водные коммуникации? Это без постановки на капремонт нереально. А им 70-75 лет, и каналья часто течёт в подвал. То же по отоплению.
Электрику до счётчика меняли.
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барабашов
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:08
M-A-X написав:
Не в обиду будет сказано, но у Вас тоже наверно профессиональная деформация.
Я не маю до рилів жодного відношення.
Ні до новобудівців з відділів продаж, ні до звичайних.
барабашов написав:
Про то что «локація неважлива» - это идиотизм
Новобуди зазвичай клепали там, де вільна земля
.
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Frant
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