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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 гру, 2023 18:21
M-A-X написав:Не в обиду будет сказано, но у Вас тоже наверно профессиональная деформация.
Простые люди не читают рылов на форум.финанс.юа
Я так думаю.
до чого тут фінанс який ніхто не читає
взагалі?
один лише bird розродився вже десятком стьобних роликів з цього приводу, кожний рил вже записав по декілька зі своєю «аналітикою» та прогнозами, всі оруть шо падає, шо треба переїзджати,
деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі
зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:27
kingkongovets написав:
до чого тут фінанс який ніхто не читає
взагалі?
один лише bird розродився вже десятком стьобних роликів з цього приводу, кожний рил вже записав по декілька зі своєю «аналітикою» та прогнозами, всі оруть шо падає, шо треба переїзджати,
Ну и пусть пишут.
Я думаю, люди умнее.
А вообще увидим что будет через время.
kingkongovets написав:
деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі
зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж
Я говорил не в обиду.
А с дерева лучше слазить с Вашим ником. Не в обиду. Просто наблюдение за ником и Вашим советом.
Востаннє редагувалось M-A-X
в Пон 11 гру, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:30
M-A-X написав: kingkongovets написав:
деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі
зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж
Я говорил не в обиду.
А с дерева лучше слазить с Вашим ником. Не в обиду. Просто наблюдение за ником и Вашим советом.
тобі робити нема чого окрім того щоб рефлексувати з приводу ніков?
тобі скільки рочків?
нащо ти тут флудиш, ти ж не киянин і скоріш за все навіть не українець
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:33
kingkongovets написав:
тобі робити нема чого окрім того щоб рефлексувати з приводу ніков?
тобі скільки рочків?
Не в обиду.
Но рефлексируете о годах и слезаньи с дерева Вы постоянно.
За сим откланяюсь.
Дальше продолжать тему о деформации не буду.
Сорян, если зацепил.
Думал, хоть в этот раз не зацеплю.
Ну да ладно.
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