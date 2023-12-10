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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2434243524362437
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:21

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

M-A-X написав:Не в обиду будет сказано, но у Вас тоже наверно профессиональная деформация.
Простые люди не читают рылов на форум.финанс.юа
Я так думаю.


до чого тут фінанс який ніхто не читає
взагалі?
один лише bird розродився вже десятком стьобних роликів з цього приводу, кожний рил вже записав по декілька зі своєю «аналітикою» та прогнозами, всі оруть шо падає, шо треба переїзджати,

деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі

зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  kingkongovets написав:до чого тут фінанс який ніхто не читає
взагалі?
один лише bird розродився вже десятком стьобних роликів з цього приводу, кожний рил вже записав по декілька зі своєю «аналітикою» та прогнозами, всі оруть шо падає, шо треба переїзджати,

Ну и пусть пишут.
Я думаю, люди умнее.
А вообще увидим что будет через время.

  kingkongovets написав:деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі

зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж

Я говорил не в обиду.
А с дерева лучше слазить с Вашим ником. Не в обиду. Просто наблюдение за ником и Вашим советом.
Востаннє редагувалось M-A-X в Пон 11 гру, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:30

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

M-A-X написав:
  kingkongovets написав:деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі

зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж

Я говорил не в обиду.
А с дерева лучше слазить с Вашим ником. Не в обиду. Просто наблюдение за ником и Вашим советом.
тобі робити нема чого окрім того щоб рефлексувати з приводу ніков?
тобі скільки рочків?
нащо ти тут флудиш, ти ж не киянин і скоріш за все навіть не українець
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:33

  kingkongovets написав:тобі робити нема чого окрім того щоб рефлексувати з приводу ніков?
тобі скільки рочків?

Не в обиду.
Но рефлексируете о годах и слезаньи с дерева Вы постоянно.
За сим откланяюсь.
Дальше продолжать тему о деформации не буду.
Сорян, если зацепил.
Думал, хоть в этот раз не зацеплю.
Ну да ладно.
M-A-X
 
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