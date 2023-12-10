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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2434243524362437
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:21

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

M-A-X написав:Не в обиду будет сказано, но у Вас тоже наверно профессиональная деформация.
Простые люди не читают рылов на форум.финанс.юа
Я так думаю.


до чого тут фінанс який ніхто не читає
взагалі?
один лише bird розродився вже десятком стьобних роликів з цього приводу, кожний рил вже записав по декілька зі своєю «аналітикою» та прогнозами, всі оруть шо падає, шо треба переїзджати,

деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі

зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  kingkongovets написав:до чого тут фінанс який ніхто не читає
взагалі?
один лише bird розродився вже десятком стьобних роликів з цього приводу, кожний рил вже записав по декілька зі своєю «аналітикою» та прогнозами, всі оруть шо падає, шо треба переїзджати,

Ну и пусть пишут.
Я думаю, люди умнее.
А вообще увидим что будет через время.

  kingkongovets написав:деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі

зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж

Я говорил не в обиду.
А с дерева лучше слазить с Вашим ником. Не в обиду. Просто наблюдение за ником и Вашим советом.
Востаннє редагувалось M-A-X в Пон 11 гру, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:30

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

M-A-X написав:
  kingkongovets написав:деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі

зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж

Я говорил не в обиду.
А с дерева лучше слазить с Вашим ником. Не в обиду. Просто наблюдение за ником и Вашим советом.
тобі робити нема чого окрім того щоб рефлексувати з приводу ніков?
тобі скільки рочків?
нащо ти тут флудиш, ти ж не киянин і скоріш за все навіть не українець
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:33

  kingkongovets написав:тобі робити нема чого окрім того щоб рефлексувати з приводу ніков?
тобі скільки рочків?

Не в обиду.
Но рефлексируете о годах и слезаньи с дерева Вы постоянно.
За сим откланяюсь.
Дальше продолжать тему о деформации не буду.
Сорян, если зацепил.
Думал, хоть в этот раз не зацеплю.
Ну да ладно.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:09

  Frant написав:
  M-A-X написав:Не в обиду будет сказано, но у Вас тоже наверно профессиональная деформация.

Я не маю до рилів жодного відношення.
Ні до новобудівців з відділів продаж, ні до звичайних.
.

просто городской сумасшедший)))
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:50

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:Про то что «локація неважлива» - это идиотизм
А хрущёвки это бетон только под аренду и в очень хорошей локации
Строили их всё таки как временное жильё на горизонт до ко конца века где то
Сталинки вроде послевоенные покрепче - но поменять там все водные коммуникации? Это без постановки на капремонт нереально. А им 70-75 лет, и каналья часто течёт в подвал. То же по отоплению.
Электрику до счётчика меняли.


Франт натякає на нашу перманентну дискуссію з Первим, де я намагався йому пояснити, що його зневажливе ставлення до всього, що не є первинкою - неправильне, а він замість аргументів полюбляв у відповідь постити світлини фасадів типу Централ парку у порівнянні з фасадами максимально убитих хрущів

але я як тоді стверджував, так і продовжую це робити далі, що для орендного бізнесу нема нічого краще по рентабельністі ніж
переведена в нежитловий фонд вторинка в правильних локаціях

ще Франт рефлексує на есемемщіків будівельних компаній, яки нібито тут працювали і щось написували в інтересах власних обʼєктів, але це повна маячня, виходячи з мікроскопічної відвідуємості цього ресурсу
от на доміку вони паслись стадами, а тут - ні

а есемем давно вже перекочував з текстів на рілзи та вірусні відоси, нема вже сенсу утримувати «балакучий спецназ», влогери рулять
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:41

  kingkongovets написав:
барабашов написав:Про то что «локація неважлива» - это идиотизм
А хрущёвки это бетон только под аренду и в очень хорошей локации
Строили их всё таки как временное жильё на горизонт до ко конца века где то
Сталинки вроде послевоенные покрепче - но поменять там все водные коммуникации? Это без постановки на капремонт нереально. А им 70-75 лет, и каналья часто течёт в подвал. То же по отоплению.
Электрику до счётчика меняли.


Франт натякає на нашу перманентну дискуссію з Первим, де я намагався йому пояснити, що його зневажливе ставлення до всього, що не є первинкою - неправильне, а він замість аргументів полюбляв у відповідь постити світлини фасадів типу Централ парку у порівнянні з фасадами максимально убитих хрущів

але я як тоді стверджував, так і продовжую це робити далі, що для орендного бізнесу нема нічого краще по рентабельністі ніж
переведена в нежитловий фонд вторинка в правильних локаціях

ще Франт рефлексує на есемемщіків будівельних компаній, яки нібито тут працювали і щось написували в інтересах власних обʼєктів, але це повна маячня, виходячи з мікроскопічної відвідуємості цього ресурсу
от на доміку вони паслись стадами, а тут - ні

а есемем давно вже перекочував з текстів на рілзи та вірусні відоси, нема вже сенсу утримувати «балакучий спецназ», влогери рулять

Не знаю как у вас обстоят и обстояли дела по переводу 1го этажа в коммерцию, но у моих знакомых этот перевод через комиссию горсовета(или даже сессию) стоил не в самом центровом центре дороже самой квартиры, правда квартира и покупалась на почти минимуме в 2001-02годах, конкретно 15-30куе. Это было ещё при Кучме, может сейчас просто фиксированный белый тариф есть для этого и свой "бегунок", а тогда мадам в 120кг в кабинете на К.Маркса 75 рассказывала незадачливому "ленлорду"(а реально свой магазин дорогого белья чел открывал), что если квартира ему не нужна для проживания, он может отдать её очередникам, их многодетных ветеранов у них по спискам дохуа, и вообще как так "для коммерции, магазинов там что ли мало?"
За подвалы где были кружки, ателье и телерадиомастерские, и они резко стали продуктовыми/рюмочными "у дома" писать не буду, там двери не для таких сошек как я, с UA лучше пообщайтесь, он вроде в теме.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
барабашов написав:Про то что «локація неважлива» - это идиотизм
А хрущёвки это бетон только под аренду и в очень хорошей локации
Строили их всё таки как временное жильё на горизонт до ко конца века где то
Сталинки вроде послевоенные покрепче - но поменять там все водные коммуникации? Это без постановки на капремонт нереально. А им 70-75 лет, и каналья часто течёт в подвал. То же по отоплению.
Электрику до счётчика меняли.


Франт натякає на нашу перманентну дискуссію з Первим, де я намагався йому пояснити, що його зневажливе ставлення до всього, що не є первинкою - неправильне, а він замість аргументів полюбляв у відповідь постити світлини фасадів типу Централ парку у порівнянні з фасадами максимально убитих хрущів

але я як тоді стверджував, так і продовжую це робити далі, що для орендного бізнесу нема нічого краще по рентабельністі ніж
переведена в нежитловий фонд вторинка в правильних локаціях

ще Франт рефлексує на есемемщіків будівельних компаній, яки нібито тут працювали і щось написували в інтересах власних обʼєктів, але це повна маячня, виходячи з мікроскопічної відвідуємості цього ресурсу
от на доміку вони паслись стадами, а тут - ні

а есемем давно вже перекочував з текстів на рілзи та вірусні відоси, нема вже сенсу утримувати «балакучий спецназ», влогери рулять

Не знаю как у вас обстоят и обстояли дела по переводу 1го этажа в коммерцию, но у моих знакомых этот перевод через комиссию горсовета(или даже сессию) стоил не в самом центровом центре дороже самой квартиры, правда квартира и покупалась на почти минимуме в 2001-02годах, конкретно 15-30куе. Это было ещё при Кучме, может сейчас просто фиксированный белый тариф есть для этого и свой "бегунок", а тогда мадам в 120кг в кабинете на К.Маркса 75 рассказывала незадачливому "ленлорду"(а реально свой магазин дорогого белья чел открывал), что если квартира ему не нужна для проживания, он может отдать её очередникам, их многодетных ветеранов у них по спискам дохуа, и вообще как так "для коммерции, магазинов там что ли мало?"
За подвалы где были кружки, ателье и телерадиомастерские, и они резко стали продуктовыми/рюмочными "у дома" писать не буду, там двери не для таких сошек как я, с UA лучше пообщайтесь, он вроде в теме.
зараз це вирішується через ДІАМ набагато простіше ніж раніше
kingkongovets
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