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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 11 гру, 2023 18:21
M-A-X написав:Не в обиду будет сказано, но у Вас тоже наверно профессиональная деформация.
Простые люди не читают рылов на форум.финанс.юа
Я так думаю.
до чого тут фінанс який ніхто не читає
взагалі?
один лише bird розродився вже десятком стьобних роликів з цього приводу, кожний рил вже записав по декілька зі своєю «аналітикою» та прогнозами, всі оруть шо падає, шо треба переїзджати,
деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі
зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:27
kingkongovets написав:
до чого тут фінанс який ніхто не читає
взагалі?
один лише bird розродився вже десятком стьобних роликів з цього приводу, кожний рил вже записав по декілька зі своєю «аналітикою» та прогнозами, всі оруть шо падає, шо треба переїзджати,
Ну и пусть пишут.
Я думаю, люди умнее.
А вообще увидим что будет через время.
kingkongovets написав:
деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі
зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж
Я говорил не в обиду.
А с дерева лучше слазить с Вашим ником. Не в обиду. Просто наблюдение за ником и Вашим советом.
Востаннє редагувалось M-A-X
в Пон 11 гру, 2023 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:30
M-A-X написав: kingkongovets написав:
деформація це у тих, хто далі форума нікуди не ходить, гріє один одному кукухи про одне й теж саме і що відбувається за межами форуму не знає взагалі
зараз найбільш прогресивні рили в соцмережах клієнтів знаходять вже більше, ніж по звонкам на заманухи, інфоциганство та вірусні роліки створені один для одного, злазьте з дерева, кажу ж
Я говорил не в обиду.
А с дерева лучше слазить с Вашим ником. Не в обиду. Просто наблюдение за ником и Вашим советом.
тобі робити нема чого окрім того щоб рефлексувати з приводу ніков?
тобі скільки рочків?
нащо ти тут флудиш, ти ж не киянин і скоріш за все навіть не українець
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:33
kingkongovets написав:
тобі робити нема чого окрім того щоб рефлексувати з приводу ніков?
тобі скільки рочків?
Не в обиду.
Но рефлексируете о годах и слезаньи с дерева Вы постоянно.
За сим откланяюсь.
Дальше продолжать тему о деформации не буду.
Сорян, если зацепил.
Думал, хоть в этот раз не зацеплю.
Ну да ладно.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 20:50
барабашов написав:Про то что «локація неважлива» - это идиотизм
А хрущёвки это бетон только под аренду и в очень хорошей локации
Строили их всё таки как временное жильё на горизонт до ко конца века где то
Сталинки вроде послевоенные покрепче - но поменять там все водные коммуникации? Это без постановки на капремонт нереально. А им 70-75 лет, и каналья часто течёт в подвал. То же по отоплению.
Электрику до счётчика меняли.
Франт натякає на нашу перманентну дискуссію з Первим, де я намагався йому пояснити, що його зневажливе ставлення до всього, що не є первинкою - неправильне, а він замість аргументів полюбляв у відповідь постити світлини фасадів типу Централ парку у порівнянні з фасадами максимально убитих хрущів
але я як тоді стверджував, так і продовжую це робити далі, що для орендного бізнесу нема нічого краще по рентабельністі ніж
переведена в нежитловий фонд вторинка в правильних локаціях
ще Франт рефлексує на есемемщіків будівельних компаній, яки нібито тут працювали і щось написували в інтересах власних обʼєктів, але це повна маячня, виходячи з мікроскопічної відвідуємості цього ресурсу
от на доміку вони паслись стадами, а тут - ні
а есемем давно вже перекочував з текстів на рілзи та вірусні відоси, нема вже сенсу утримувати «балакучий спецназ», влогери рулять
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Додано: Пон 11 гру, 2023 22:41
kingkongovets написав:
барабашов написав:Про то что «локація неважлива» - это идиотизм
А хрущёвки это бетон только под аренду и в очень хорошей локации
Строили их всё таки как временное жильё на горизонт до ко конца века где то
Сталинки вроде послевоенные покрепче - но поменять там все водные коммуникации? Это без постановки на капремонт нереально. А им 70-75 лет, и каналья часто течёт в подвал. То же по отоплению.
Электрику до счётчика меняли.
Франт натякає на нашу перманентну дискуссію з Первим, де я намагався йому пояснити, що його зневажливе ставлення до всього, що не є первинкою - неправильне, а він замість аргументів полюбляв у відповідь постити світлини фасадів типу Централ парку у порівнянні з фасадами максимально убитих хрущів
але я як тоді стверджував, так і продовжую це робити далі, що для орендного бізнесу нема нічого краще по рентабельністі ніж
переведена в нежитловий фонд вторинка в правильних локаціях
ще Франт рефлексує на есемемщіків будівельних компаній, яки нібито тут працювали і щось написували в інтересах власних обʼєктів, але це повна маячня, виходячи з мікроскопічної відвідуємості цього ресурсу
от на доміку вони паслись стадами, а тут - ні
а есемем давно вже перекочував з текстів на рілзи та вірусні відоси, нема вже сенсу утримувати «балакучий спецназ», влогери рулять
Не знаю как у вас обстоят и обстояли дела по переводу 1го этажа в коммерцию, но у моих знакомых этот перевод через комиссию горсовета(или даже сессию) стоил не в самом центровом центре дороже самой квартиры, правда квартира и покупалась на почти минимуме в 2001-02годах, конкретно 15-30куе. Это было ещё при Кучме, может сейчас просто фиксированный белый тариф есть для этого и свой "бегунок", а тогда мадам в 120кг в кабинете на К.Маркса 75 рассказывала незадачливому "ленлорду"(а реально свой магазин дорогого белья чел открывал), что если квартира ему не нужна для проживания, он может отдать её очередникам, их многодетных ветеранов у них по спискам дохуа, и вообще как так "для коммерции, магазинов там что ли мало?"
За подвалы где были кружки, ателье и телерадиомастерские, и они резко стали продуктовыми/рюмочными "у дома" писать не буду, там двери не для таких сошек как я, с UA лучше пообщайтесь, он вроде в теме.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 23:35
барабашов написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:Про то что «локація неважлива» - это идиотизм
А хрущёвки это бетон только под аренду и в очень хорошей локации
Строили их всё таки как временное жильё на горизонт до ко конца века где то
Сталинки вроде послевоенные покрепче - но поменять там все водные коммуникации? Это без постановки на капремонт нереально. А им 70-75 лет, и каналья часто течёт в подвал. То же по отоплению.
Электрику до счётчика меняли.
Франт натякає на нашу перманентну дискуссію з Первим, де я намагався йому пояснити, що його зневажливе ставлення до всього, що не є первинкою - неправильне, а він замість аргументів полюбляв у відповідь постити світлини фасадів типу Централ парку у порівнянні з фасадами максимально убитих хрущів
але я як тоді стверджував, так і продовжую це робити далі, що для орендного бізнесу нема нічого краще по рентабельністі ніж
переведена в нежитловий фонд вторинка в правильних локаціях
ще Франт рефлексує на есемемщіків будівельних компаній, яки нібито тут працювали і щось написували в інтересах власних обʼєктів, але це повна маячня, виходячи з мікроскопічної відвідуємості цього ресурсу
от на доміку вони паслись стадами, а тут - ні
а есемем давно вже перекочував з текстів на рілзи та вірусні відоси, нема вже сенсу утримувати «балакучий спецназ», влогери рулять
Не знаю как у вас обстоят и обстояли дела по переводу 1го этажа в коммерцию, но у моих знакомых этот перевод через комиссию горсовета(или даже сессию) стоил не в самом центровом центре дороже самой квартиры, правда квартира и покупалась на почти минимуме в 2001-02годах, конкретно 15-30куе. Это было ещё при Кучме, может сейчас просто фиксированный белый тариф есть для этого и свой "бегунок", а тогда мадам в 120кг в кабинете на К.Маркса 75 рассказывала незадачливому "ленлорду"(а реально свой магазин дорогого белья чел открывал), что если квартира ему не нужна для проживания, он может отдать её очередникам, их многодетных ветеранов у них по спискам дохуа, и вообще как так "для коммерции, магазинов там что ли мало?"
За подвалы где были кружки, ателье и телерадиомастерские, и они резко стали продуктовыми/рюмочными "у дома" писать не буду, там двери не для таких сошек как я, с UA лучше пообщайтесь, он вроде в теме.
зараз це вирішується через ДІАМ набагато простіше ніж раніше
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Додано: Вів 12 гру, 2023 13:19
kingkongovets написав:
ирішив провести дослідження чи впадуть там дійсно ціни, якщо впадуть то наскільки і чи дійсно ця ситуація спонукає людей до переселення?
в перспективі - трохи зменшаться, проте несуттєво.
Наявність метро поруч не сильно впливає на ціну.
З врахуванням того, що євроблях повно.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 06:23
trololo написав: UA написав: trololo написав:
натуральні двері в
з вільхи обішлись 110 тис грн за 6 штук під ключ.
Вільха має вдвічу меньшу обємну массу а ніж дуб.
З мяких порід дерева хіба що вагонку для сауни можна робити.
Але якісні дубові непевно зараз коштують 400 тис грн за 6 шт
я в курсі про массу, але на споживчі якості це мало впливає. мені подобаються мої двері, не бачу сенсу в чому реально дуб кращий. те що вони тверді толку мало, тому що зазвичай при ударі збивається фарба/лак , і дуб тут не допоможе. ну хіба що необроблений буде.
Больше влияет правильность и длительность сушки.
Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук.
Очень капризная древесина.
Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери.
Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило.
У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года.
Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал.
Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.
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Додано: Сер 13 гру, 2023 06:31
flyman написав: Frant написав: flyman написав:
І що, подали заяву в поліцію щодо крадіжки майна?
Звісно.
Написали, що орендарі вкрали старий унітаз.
Флай, ти теж страждав би від цього, як би з тобою таке трапилось.
Якщо страховий випадок, то чому б і не зафіксувати його?
rjkz пише, що в США саме так
Не совсем понял о чем это.
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