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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2435243624372438
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:39

  rjkz написав:Больше влияет правильность и длительность сушки.
Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук.
Очень капризная древесина.
Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери.
Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило.
У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года.
Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал.
Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.

Делал предпродажную косметику квартиры, в ходе которой демонтировал отличные дубовые двери с непростыми наличниками, сделанные с соблюдением технологии. Дверной блок с коробкой весит под 40 кг. Думаю сейчас такой дверной блок обойдется в 1200 - 1600 у.е. и поставил вот такое
https://epicentrk.ua/shop/blok-dvernyi- ... 00-mm.html
Это цена за блок с коробкой, замком, петлями.
Я дверное полотно (без коробки) могу ладонью взять и поднять.
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UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:
  rjkz написав:Больше влияет правильность и длительность сушки.
Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук.
Очень капризная древесина.
Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери.
Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило.
У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года.
Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал.
Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.

Делал предпродажную косметику квартиры, в ходе которой демонтировал отличные дубовые двери с непростыми наличниками, сделанные с соблюдением технологии. Дверной блок с коробкой весит под 40 кг. Думаю сейчас такой дверной блок обойдется в 1200 - 1600 у.е. и поставил вот такое
https://epicentrk.ua/shop/blok-dvernyi- ... 00-mm.html
Это цена за блок с коробкой, замком, петлями.
Я дверное полотно (без коробки) могу ладонью взять и поднять.
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В чому сакральна важливість саме ваги дверей? Це ж не вхідні
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:54

  Faceless написав:В чому сакральна важливість саме ваги дверей?

Легкі двері, зроблені з дерев.яної рами і двох листів ДВП, прослужать меньше, ніж двері з дерев,яного масива.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Frant написав:
  Faceless написав:В чому сакральна важливість саме ваги дверей?

Легкі двері, зроблені з дерев.яної рами і двох листів ДВП, прослужать меньше, ніж двері з дерев,яного масива.
Те, що виріб з лайна й палок гірше за виріб з нормальних матеріалів це і так зрозуміло, незрозуміло, чого для оцінки якості береться саме вага. Типу в 120-160 кг, як хороші вхідні - то прям ідеал :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:37

  Faceless написав:В чому сакральна важливість саме ваги дверей? Це ж не вхідні

Айтишник? :mrgreen:
1. Звукоизоляция
2. Двери из плотной древесины массива дуба выдерживают значительные удары без заметных косметических дефектов на них.
3. Долговечность. Правильно сделанные двери из массива могут служить буквально столетиями в вместо нескольких лет как двери из сотового наполнителя и ДВП 2 мм сверху.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:45

  Faceless написав:Те, що виріб з лайна й палок гірше за виріб з нормальних матеріалів це і так зрозуміло, незрозуміло, чого для оцінки якості береться саме вага. Типу в 120-160 кг, як хороші вхідні - то прям ідеал :)

на вес входных дверей обращают внимание только айтишники :mrgreen:
Имеет значение взломостойкость всей конструкции дверей.
Элементы взломостойкости добавляют вес двери.
Но бывают двери 200 кг легко вскрываемые элементарным подручным инструментом.
UA
 
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