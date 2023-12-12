Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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rjkz написав:Больше влияет правильность и длительность сушки. Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук. Очень капризная древесина. Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери. Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило. У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года. Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал. Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.
Делал предпродажную косметику квартиры, в ходе которой демонтировал отличные дубовые двери с непростыми наличниками, сделанные с соблюдением технологии. Дверной блок с коробкой весит под 40 кг. Думаю сейчас такой дверной блок обойдется в 1200 - 1600 у.е. и поставил вот такое https://epicentrk.ua/shop/blok-dvernyi- ... 00-mm.html Это цена за блок с коробкой, замком, петлями. Я дверное полотно (без коробки) могу ладонью взять и поднять. Айтишникам нравится
rjkz написав:Больше влияет правильность и длительность сушки. Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук. Очень капризная древесина. Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери. Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило. У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года. Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал. Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.
Делал предпродажную косметику квартиры, в ходе которой демонтировал отличные дубовые двери с непростыми наличниками, сделанные с соблюдением технологии. Дверной блок с коробкой весит под 40 кг. Думаю сейчас такой дверной блок обойдется в 1200 - 1600 у.е. и поставил вот такое https://epicentrk.ua/shop/blok-dvernyi- ... 00-mm.html Это цена за блок с коробкой, замком, петлями. Я дверное полотно (без коробки) могу ладонью взять и поднять. Айтишникам нравится
В чому сакральна важливість саме ваги дверей? Це ж не вхідні
Faceless написав:В чому сакральна важливість саме ваги дверей? Це ж не вхідні
Айтишник? 1. Звукоизоляция 2. Двери из плотной древесины массива дуба выдерживают значительные удары без заметных косметических дефектов на них. 3. Долговечность. Правильно сделанные двери из массива могут служить буквально столетиями в вместо нескольких лет как двери из сотового наполнителя и ДВП 2 мм сверху.
Faceless написав:Те, що виріб з лайна й палок гірше за виріб з нормальних матеріалів це і так зрозуміло, незрозуміло, чого для оцінки якості береться саме вага. Типу в 120-160 кг, як хороші вхідні - то прям ідеал
на вес входных дверей обращают внимание только айтишники Имеет значение взломостойкость всей конструкции дверей. Элементы взломостойкости добавляют вес двери. Но бывают двери 200 кг легко вскрываемые элементарным подручным инструментом.
Faceless написав:Те, що виріб з лайна й палок гірше за виріб з нормальних матеріалів це і так зрозуміло, незрозуміло, чого для оцінки якості береться саме вага. Типу в 120-160 кг, як хороші вхідні - то прям ідеал
на вес входных дверей обращают внимание только айтишники Имеет значение взломостойкость всей конструкции дверей. Элементы взломостойкости добавляют вес двери. Но бывают двери 200 кг легко вскрываемые элементарным подручным инструментом.
На вагу вхідних дверей заертають увагу зазвичай ті, хто їх ставить. Якщо вони вже стоять, то навряд то комусь цікаво, хоч айтішнику, хоч ні. Та й тут вага це наслідок, а не критерій вибору. І цікаво, у вас, значить айтішники вагою дверей цікавляться, але тільки вхідних, а не міжкімнатних, а треба типу навпаки Звісно всюду є виключення. Тому я й питав, чого ви так акцентуєте суто на вазі дверей, а не на конкретно матеріалі/конструкції. Може з полімерів можуть зробити таке, щоб і досить міцне і надійне і при тому вони будуть легкі. А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника", тмпу формально двері є і так зійде) - зрозуміло, незалежно від їх ваги.
Faceless написав:А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника"
Ви впевнені, що в "хрущовках"? Лісоматеріалів тоді було повно. В 1960-ті не економили. І всі ліси державні, масштабно красти ліс не давали (тюрма). В "брежнєвках" в 1970-ті та 1980-ті - так, вже були вхідні двері з ДВП.
Faceless написав:А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника"
Ви впевнені, що в "хрущовках"? Лісоматеріалів тоді було повно. В 1960-ті не економили. І всі ліси державні, масштабно красти ліс не давали (тюрма). В "брежнєвках" в 1970-ті та 1980-ті - так, вже були вхідні двері з ДВП.
Впевнений, бо сам бачив. Щодо чи давали масштабно красти - на підлозі мав бути паркет, але по факту було тільки в одному під'їзді з 5 чи 6. І проводку доводилося заново проводити, бо в стіні просто замурували нез'єднані відрізки проводу. Ну, звісно, я не буду стверджувати, що то прямо всюди було, не інспектував, але схожа ситуація була багато де