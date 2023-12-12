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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2436243724382439>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:39

  rjkz написав:Больше влияет правильность и длительность сушки.
Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук.
Очень капризная древесина.
Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери.
Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило.
У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года.
Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал.
Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.

Делал предпродажную косметику квартиры, в ходе которой демонтировал отличные дубовые двери с непростыми наличниками, сделанные с соблюдением технологии. Дверной блок с коробкой весит под 40 кг. Думаю сейчас такой дверной блок обойдется в 1200 - 1600 у.е. и поставил вот такое
https://epicentrk.ua/shop/blok-dvernyi- ... 00-mm.html
Это цена за блок с коробкой, замком, петлями.
Я дверное полотно (без коробки) могу ладонью взять и поднять.
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UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:
  rjkz написав:Больше влияет правильность и длительность сушки.
Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук.
Очень капризная древесина.
Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери.
Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило.
У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года.
Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал.
Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.

Делал предпродажную косметику квартиры, в ходе которой демонтировал отличные дубовые двери с непростыми наличниками, сделанные с соблюдением технологии. Дверной блок с коробкой весит под 40 кг. Думаю сейчас такой дверной блок обойдется в 1200 - 1600 у.е. и поставил вот такое
https://epicentrk.ua/shop/blok-dvernyi- ... 00-mm.html
Это цена за блок с коробкой, замком, петлями.
Я дверное полотно (без коробки) могу ладонью взять и поднять.
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В чому сакральна важливість саме ваги дверей? Це ж не вхідні
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:54

  Faceless написав:В чому сакральна важливість саме ваги дверей?

Легкі двері, зроблені з дерев.яної рами і двох листів ДВП, прослужать меньше, ніж двері з дерев,яного масива.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 11:57

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Frant написав:
  Faceless написав:В чому сакральна важливість саме ваги дверей?

Легкі двері, зроблені з дерев.яної рами і двох листів ДВП, прослужать меньше, ніж двері з дерев,яного масива.
Те, що виріб з лайна й палок гірше за виріб з нормальних матеріалів це і так зрозуміло, незрозуміло, чого для оцінки якості береться саме вага. Типу в 120-160 кг, як хороші вхідні - то прям ідеал :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:37

  Faceless написав:В чому сакральна важливість саме ваги дверей? Це ж не вхідні

Айтишник? :mrgreen:
1. Звукоизоляция
2. Двери из плотной древесины массива дуба выдерживают значительные удары без заметных косметических дефектов на них.
3. Долговечность. Правильно сделанные двери из массива могут служить буквально столетиями в вместо нескольких лет как двери из сотового наполнителя и ДВП 2 мм сверху.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 12:45

  Faceless написав:Те, що виріб з лайна й палок гірше за виріб з нормальних матеріалів це і так зрозуміло, незрозуміло, чого для оцінки якості береться саме вага. Типу в 120-160 кг, як хороші вхідні - то прям ідеал :)

на вес входных дверей обращают внимание только айтишники :mrgreen:
Имеет значение взломостойкость всей конструкции дверей.
Элементы взломостойкости добавляют вес двери.
Но бывают двери 200 кг легко вскрываемые элементарным подручным инструментом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:02

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:
  Faceless написав:Те, що виріб з лайна й палок гірше за виріб з нормальних матеріалів це і так зрозуміло, незрозуміло, чого для оцінки якості береться саме вага. Типу в 120-160 кг, як хороші вхідні - то прям ідеал :)

на вес входных дверей обращают внимание только айтишники :mrgreen:
Имеет значение взломостойкость всей конструкции дверей.
Элементы взломостойкости добавляют вес двери.
Но бывают двери 200 кг легко вскрываемые элементарным подручным инструментом.

На вагу вхідних дверей заертають увагу зазвичай ті, хто їх ставить. Якщо вони вже стоять, то навряд то комусь цікаво, хоч айтішнику, хоч ні. Та й тут вага це наслідок, а не критерій вибору.
І цікаво, у вас, значить айтішники вагою дверей цікавляться, але тільки вхідних, а не міжкімнатних, а треба типу навпаки :)
Звісно всюду є виключення. Тому я й питав, чого ви так акцентуєте суто на вазі дверей, а не на конкретно матеріалі/конструкції. Може з полімерів можуть зробити таке, щоб і досить міцне і надійне і при тому вони будуть легкі. А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника", тмпу формально двері є і так зійде) - зрозуміло, незалежно від їх ваги.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:15

  Faceless написав:А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника"

Ви впевнені, що в "хрущовках"?
Лісоматеріалів тоді було повно. В 1960-ті не економили. І всі ліси державні, масштабно красти ліс не давали (тюрма).
В "брежнєвках" в 1970-ті та 1980-ті - так, вже були вхідні двері з ДВП.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:29

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Frant написав:
  Faceless написав:А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника"

Ви впевнені, що в "хрущовках"?
Лісоматеріалів тоді було повно. В 1960-ті не економили. І всі ліси державні, масштабно красти ліс не давали (тюрма).
В "брежнєвках" в 1970-ті та 1980-ті - так, вже були вхідні двері з ДВП.

Впевнений, бо сам бачив. Щодо чи давали масштабно красти - на підлозі мав бути паркет, але по факту було тільки в одному під'їзді з 5 чи 6. І проводку доводилося заново проводити, бо в стіні просто замурували нез'єднані відрізки проводу.
Ну, звісно, я не буду стверджувати, що то прямо всюди було, не інспектував, але схожа ситуація була багато де
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:22

  Faceless написав:
UA написав: на вес входных дверей обращают внимание только айтишники :mrgreen:
Имеет значение взломостойкость всей конструкции дверей.
Элементы взломостойкости добавляют вес двери.
Но бывают двери 200 кг легко вскрываемые элементарным подручным инструментом.

На вагу вхідних дверей заертають увагу зазвичай ті, хто їх ставить. Якщо вони вже стоять, то навряд то комусь цікаво, хоч айтішнику, хоч ні. Та й тут вага це наслідок, а не критерій вибору.
І цікаво, у вас, значить айтішники вагою дверей цікавляться, але тільки вхідних, а не міжкімнатних, а треба типу навпаки :)
Звісно всюду є виключення. Тому я й питав, чого ви так акцентуєте суто на вазі дверей, а не на конкретно матеріалі/конструкції. Може з полімерів можуть зробити таке, щоб і досить міцне і надійне і при тому вони будуть легкі. А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника", тмпу формально двері є і так зійде) - зрозуміло, незалежно від їх ваги.

Дерево замінюють картоном з ДВП щоб зменшити собівартість межкимнатних дверей до 500 грн та продати в ремонт в інстаграм стилі за 3600.
Для чого міняти відносно дешевий метал на дорогий полімер в конструкції вхідних дверей не зрозуміло. Хоча ідея для маркетологів зачотна.
UA
 
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