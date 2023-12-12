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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:39
rjkz написав:
Не совсем понял о чем это.
В США, якщо після з"їзду тенанта з оренди виявляється що зник унітаз, то
1 - страхова компенсує збитки (якщо майно лендлорда застраховане)
2 - лендлорд подає в поліцію позов на крадіжку
3 - інші варіанти
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Додано: Сер 13 гру, 2023 16:41
UA написав: Faceless написав: UA написав:
на вес входных дверей обращают внимание только айтишники
Имеет значение взломостойкость всей конструкции дверей.
Элементы взломостойкости добавляют вес двери.
Но бывают двери 200 кг легко вскрываемые элементарным подручным инструментом.
На вагу вхідних дверей заертають увагу зазвичай ті, хто їх ставить. Якщо вони вже стоять, то навряд то комусь цікаво, хоч айтішнику, хоч ні. Та й тут вага це наслідок, а не критерій вибору.
І цікаво, у вас, значить айтішники вагою дверей цікавляться, але тільки вхідних, а не міжкімнатних, а треба типу навпаки
Звісно всюду є виключення. Тому я й питав, чого ви так акцентуєте суто на вазі дверей, а не на конкретно матеріалі/конструкції. Може з полімерів можуть зробити таке, щоб і досить міцне і надійне і при тому вони будуть легкі. А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника", тмпу формально двері є і так зійде) - зрозуміло, незалежно від їх ваги.
Дерево замінюють картоном з ДВП щоб зменшити собівартість межкимнатних дверей до 500 грн та продати в ремонт в інстаграм стилі за 3600.
Для чого міняти відносно дешевий метал на дорогий полімер в конструкції вхідних дверей не зрозуміло. Хоча ідея для маркетологів зачотна.
Ні, про полімер то було чисто припущення і щодо внутрішніх дверей. Для зовнішніх то мабуть геть безґлуздо, бо якщо і є полімери, що можуть змагатися з металом, то, мабуть, невиправдано дорогі.
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