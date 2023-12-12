rjkz написав:

Больше влияет правильность и длительность сушки.Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук.Очень капризная древесина.Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери.Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило.У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года.Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал.Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.