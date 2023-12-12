Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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В США, якщо після з"їзду тенанта з оренди виявляється що зник унітаз, то 1 - страхова компенсує збитки (якщо майно лендлорда застраховане) 2 - лендлорд подає в поліцію позов на крадіжку 3 - інші варіанти
UA написав: на вес входных дверей обращают внимание только айтишники Имеет значение взломостойкость всей конструкции дверей. Элементы взломостойкости добавляют вес двери. Но бывают двери 200 кг легко вскрываемые элементарным подручным инструментом.
На вагу вхідних дверей заертають увагу зазвичай ті, хто їх ставить. Якщо вони вже стоять, то навряд то комусь цікаво, хоч айтішнику, хоч ні. Та й тут вага це наслідок, а не критерій вибору. І цікаво, у вас, значить айтішники вагою дверей цікавляться, але тільки вхідних, а не міжкімнатних, а треба типу навпаки Звісно всюду є виключення. Тому я й питав, чого ви так акцентуєте суто на вазі дверей, а не на конкретно матеріалі/конструкції. Може з полімерів можуть зробити таке, щоб і досить міцне і надійне і при тому вони будуть легкі. А те, що дерев'яна рамка з фанєркою - так собі варіант (хоча, в радянських хрущах такі і вхідні робили, "від забудовника", тмпу формально двері є і так зійде) - зрозуміло, незалежно від їх ваги.
Дерево замінюють картоном з ДВП щоб зменшити собівартість межкимнатних дверей до 500 грн та продати в ремонт в інстаграм стилі за 3600. Для чого міняти відносно дешевий метал на дорогий полімер в конструкції вхідних дверей не зрозуміло. Хоча ідея для маркетологів зачотна.
Ні, про полімер то було чисто припущення і щодо внутрішніх дверей. Для зовнішніх то мабуть геть безґлуздо, бо якщо і є полімери, що можуть змагатися з металом, то, мабуть, невиправдано дорогі.
rjkz написав:Больше влияет правильность и длительность сушки. Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук. Очень капризная древесина. Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери. Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило. У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года. Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал. Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.
Делал предпродажную косметику квартиры, в ходе которой демонтировал отличные дубовые двери с непростыми наличниками, сделанные с соблюдением технологии. Дверной блок с коробкой весит под 40 кг. Думаю сейчас такой дверной блок обойдется в 1200 - 1600 у.е. и поставил вот такое https://epicentrk.ua/shop/blok-dvernyi- ... 00-mm.html Это цена за блок с коробкой, замком, петлями. Я дверное полотно (без коробки) могу ладонью взять и поднять. Айтишникам нравится
Я думаю, мои больше весят. Делали под заказ, коробки без доборных, под фактические толщины стен, наличник с обоих сторон. Плюс французская четверть что-то весит. И все это сейчас не модно.
Faceless написав:В чому сакральна важливість саме ваги дверей? Це ж не вхідні
Айтишник? 1. Звукоизоляция 2. Двери из плотной древесины массива дуба выдерживают значительные удары без заметных косметических дефектов на них. 3. Долговечность. Правильно сделанные двери из массива могут служить буквально столетиями в вместо нескольких лет как двери из сотового наполнителя и ДВП 2 мм сверху.
Ну и не забываем,что ДВП - это свежий бодрящий фенольный бриз.
В США, якщо після з"їзду тенанта з оренди виявляється що зник унітаз, то 1 - страхова компенсує збитки (якщо майно лендлорда застраховане) 2 - лендлорд подає в поліцію позов на крадіжку 3 - інші варіанти
rjkz написав:Больше влияет правильность и длительность сушки. Некоторые породы дерева лучше вообше избегать, например бук. Очень капризная древесина. Расскажите нам потом как себя ведут Ваши двери. Знакомые заказали двери из ольхи, скорее всего сушили плохо, через 3 месяца все двери такими вертолетами закрутило. У меня правильно высушенные и правильно распущенные и обратно склеенные ламелями дубовые двери эксплуатируются с 2005 года. Но цены с учетом того как древесина и энергоносители подорожали, да, скорей всего к тому что UA написал. Размеры дверей не сильно на цену влияют, если это не полуторные или двойные двери.
Делал предпродажную косметику квартиры, в ходе которой демонтировал отличные дубовые двери с непростыми наличниками, сделанные с соблюдением технологии. Дверной блок с коробкой весит под 40 кг. Думаю сейчас такой дверной блок обойдется в 1200 - 1600 у.е. и поставил вот такое https://epicentrk.ua/shop/blok-dvernyi- ... 00-mm.html Это цена за блок с коробкой, замком, петлями. Я дверное полотно (без коробки) могу ладонью взять и поднять. Айтишникам нравится
А при провітрюванні ті двері не видає разом з коробкою?)
cherchiltank написав:Це зараз , в мене сестра здає але без паркінгу за 24000 таку ж квартиру
У меня двойственные чувства. Помогала подруге. Двушка Печерск - 19, сталинка. Всё же вашу сестру намахивают квартиранты, но вопрос спроса. Учитывая что время экспозиции 2 недели и то, потому что первый просмотр готовы были снять, я всем звонившим сообщала "всё", но потом просто проморочили голову. А звонков было дофига. После ухода объявления вниз через неделю, звонков меньше, но результат 3 просмотр и сняли.
cherchiltank написав:Це зараз , в мене сестра здає але без паркінгу за 24000 таку ж квартиру
У меня двойственные чувства. Помогала подруге. Двушка Печерск - 19, сталинка. Всё же вашу сестру намахивают квартиранты, но вопрос спроса. Учитывая что время экспозиции 2 недели и то, потому что первый просмотр готовы были снять, я всем звонившим сообщала "всё", но потом просто проморочили голову. А звонков было дофига. После ухода объявления вниз через неделю, звонков меньше, но результат 3 просмотр и сняли.
Сталінки різні бувають і локації в них теж різні, але мені здається що у вас художествєнний свіст а не звонки)
cherchiltank написав:Це зараз , в мене сестра здає але без паркінгу за 24000 таку ж квартиру
У меня двойственные чувства. Помогала подруге. Двушка Печерск - 19, сталинка. Всё же вашу сестру намахивают квартиранты, но вопрос спроса. Учитывая что время экспозиции 2 недели и то, потому что первый просмотр готовы были снять, я всем звонившим сообщала "всё", но потом просто проморочили голову. А звонков было дофига. После ухода объявления вниз через неделю, звонков меньше, но результат 3 просмотр и сняли.
Сталінки різні бувають і локації в них теж різні, але мені здається що у вас художествєнний свіст а не звонки)
Спорить не буду. Долго думала вообще ли писать тут. Недополученная прибыль не моя ж проблема. ) Локация хорошая, я не люблю окнами в выход метро дома ) Но новопечерские липки и сталинка не могут иметь разницу в 5тыш, при условии что ремонт в новолипках не делал знакомый из Фастова.
stm написав:Спорить не буду. Долго думала вообще ли писать тут. Недополученная прибыль не моя ж проблема. ) Локация хорошая, я не люблю окнами в выход метро дома ) Но новопечерские липки и сталинка не могут иметь разницу в 5тыш, при условии что ремонт в новолипках не делал знакомый из Фастова.
я теж не чув щоб в НЛ щось дешевше 1200$ було, але ремонти теж різні бувають, а на ціну житлової якраз найбільше впливають саме вони