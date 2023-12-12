kingkongovets написав:я теж не чув щоб в НЛ щось дешевше 1200$ було, але ремонти теж різні бувають, а на ціну житлової якраз найбільше впливають саме вониstm написав:Спорить не буду. Долго думала вообще ли писать тут. Недополученная прибыль не моя ж проблема. ) Локация хорошая, я не люблю окнами в выход метро дома )
Но новопечерские липки и сталинка не могут иметь разницу в 5тыш, при условии что ремонт в новолипках не делал знакомый из Фастова.
Было время когда упало к 800$ и брали с собачками, сейчас рынок восстанавливается много как переселенцев, так и переезжающих по работе. Моё наблюдение ещё с Литвы, старый фонд будет в аренде стоить 50% от новостроек, но новостройки будут с простоями. На правду не претендую, но по теории вероятностей где-то так и будет.
Выбор аренды на Маккейна хоть в анфас, хоть в профиль, ремонты классика, лофт, сканди или минимализм. Арендаторам там рай )))