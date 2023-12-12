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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 гру, 2023 21:54
kingkongovets написав:
stm написав:Спорить не буду. Долго думала вообще ли писать тут. Недополученная прибыль не моя ж проблема. ) Локация хорошая, я не люблю окнами в выход метро дома )
Но новопечерские липки и сталинка не могут иметь разницу в 5тыш, при условии что ремонт в новолипках не делал знакомый из Фастова.
я теж не чув щоб в НЛ щось дешевше 1200$ було, але ремонти теж різні бувають, а на ціну житлової якраз найбільше впливають саме вони
Было время когда упало к 800$ и брали с собачками, сейчас рынок восстанавливается много как переселенцев, так и переезжающих по работе. Моё наблюдение ещё с Литвы, старый фонд будет в аренде стоить 50% от новостроек, но новостройки будут с простоями. На правду не претендую, но по теории вероятностей где-то так и будет.
Выбор аренды на Маккейна хоть в анфас, хоть в профиль, ремонты классика, лофт, сканди или минимализм. Арендаторам там рай )))
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stm
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Додано: Сер 13 гру, 2023 23:11
stm написав:Было время когда упало к 800$ и брали с собачками, сейчас рынок восстанавливается много как переселенцев, так и переезжающих по работе. Моё наблюдение ещё с Литвы, старый фонд будет в аренде стоить 50% от новостроек, но новостройки будут с простоями. На правду не претендую, но по теории вероятностей где-то так и будет.
Выбор аренды на Маккейна хоть в анфас, хоть в профиль, ремонты классика, лофт, сканди или минимализм. Арендаторам там рай )))
було, да сплило
якщо хтось з лендлордів досі не підкоректував орендні ставки - це виключно їх власний пройоб, а не загальна статистика - в мене теж донька зі своєю емпатією просрала усі полімери в цьому питанні з 24/02/22 і я восени був вимушений витратити 2+ місяці щоб все повернути на адекватні ринкові рейки
в житловій нерухомості досі вирішує виключно ремонт і наповнення, а в комерційній - локація та технічні характеристики обʼєкта
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kingkongovets
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