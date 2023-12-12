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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2438243924402441>
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 21:54

  kingkongovets написав:
stm написав:Спорить не буду. Долго думала вообще ли писать тут. Недополученная прибыль не моя ж проблема. ) Локация хорошая, я не люблю окнами в выход метро дома )
Но новопечерские липки и сталинка не могут иметь разницу в 5тыш, при условии что ремонт в новолипках не делал знакомый из Фастова.
я теж не чув щоб в НЛ щось дешевше 1200$ було, але ремонти теж різні бувають, а на ціну житлової якраз найбільше впливають саме вони

Было время когда упало к 800$ и брали с собачками, сейчас рынок восстанавливается много как переселенцев, так и переезжающих по работе. Моё наблюдение ещё с Литвы, старый фонд будет в аренде стоить 50% от новостроек, но новостройки будут с простоями. На правду не претендую, но по теории вероятностей где-то так и будет.
Выбор аренды на Маккейна хоть в анфас, хоть в профиль, ремонты классика, лофт, сканди или минимализм. Арендаторам там рай )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:11

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

stm написав:Было время когда упало к 800$ и брали с собачками, сейчас рынок восстанавливается много как переселенцев, так и переезжающих по работе. Моё наблюдение ещё с Литвы, старый фонд будет в аренде стоить 50% от новостроек, но новостройки будут с простоями. На правду не претендую, но по теории вероятностей где-то так и будет.
Выбор аренды на Маккейна хоть в анфас, хоть в профиль, ремонты классика, лофт, сканди или минимализм. Арендаторам там рай )))


було, да сплило
якщо хтось з лендлордів досі не підкоректував орендні ставки - це виключно їх власний пройоб, а не загальна статистика - в мене теж донька зі своєю емпатією просрала усі полімери в цьому питанні з 24/02/22 і я восени був вимушений витратити 2+ місяці щоб все повернути на адекватні ринкові рейки

в житловій нерухомості досі вирішує виключно ремонт і наповнення, а в комерційній - локація та технічні характеристики обʼєкта
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 23:45

  kingkongovets написав:
було, да сплило
якщо хтось з лендлордів досі не підкоректував орендні ставки - це виключно їх власний пройоб, а не загальна статистика - в мене теж донька зі своєю емпатією просрала усі полімери в цьому питанні з 24/02/22 і я восени був вимушений витратити 2+ місяці щоб все повернути на адекватні ринкові рейки

в житловій нерухомості досі вирішує виключно ремонт і наповнення, а в комерційній - локація та технічні характеристики обʼєкта

Вам повезло что дочка эмпатичная, от меня вы бы услышали что-то накшталт "если отец решил одномоментно защищать Родину это похвально, но никак не сделает из меня профи ком.недвиги с н лет стажа" )))
До этого момента сколько раз она была с вами на сделках и сколько раз сама пыталась сдавать ваши объекты в мирное время? ))) Опыт - дело наживное )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 00:41

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

stm написав:
  kingkongovets написав:
було, да сплило
якщо хтось з лендлордів досі не підкоректував орендні ставки - це виключно їх власний пройоб, а не загальна статистика - в мене теж донька зі своєю емпатією просрала усі полімери в цьому питанні з 24/02/22 і я восени був вимушений витратити 2+ місяці щоб все повернути на адекватні ринкові рейки

в житловій нерухомості досі вирішує виключно ремонт і наповнення, а в комерційній - локація та технічні характеристики обʼєкта

Вам повезло что дочка эмпатичная, от меня вы бы услышали что-то накшталт "если отец решил одномоментно защищать Родину это похвально, но никак не сделает из меня профи ком.недвиги с н лет стажа" )))
До этого момента сколько раз она была с вами на сделках и сколько раз сама пыталась сдавать ваши объекты в мирное время? ))) Опыт - дело наживное )))
Щось мені підказує, що "передача досвіду" ще до 2022 була
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 02:08

  Faceless написав:Щось мені підказує, що "передача досвіду" ще до 2022 була

Когда решил заступиться, но что-то пошло не так: хорошего офтальмолога контактов у меня, к сожалению, нет )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 02:34

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

stm написав:
  Faceless написав:Щось мені підказує, що "передача досвіду" ще до 2022 була

Когда решил заступиться, но что-то пошло не так: хорошего офтальмолога контактов у меня, к сожалению, нет )))

ККЦ дорослий хлопчик, не потребує,щоб за нього заступалися. А тіктоки почав постити ще до кінця лютого 2022, звідки висновок, що "обмін досвідом" з донькою щодо здачі були давно. Що все одно не уберігає від ймовірності "простати всі полімери".
П.С. Треба читати в контексті обох гілок з нерухомості
П.П.С. Дякую за турботу, страхова, думаю,порадить офтальмолога, перевіритися не завадить
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:48

  kingkongovets написав:
stm написав:Спорить не буду. Долго думала вообще ли писать тут. Недополученная прибыль не моя ж проблема. ) Локация хорошая, я не люблю окнами в выход метро дома )
Но новопечерские липки и сталинка не могут иметь разницу в 5тыш, при условии что ремонт в новолипках не делал знакомый из Фастова.
я теж не чув щоб в НЛ щось дешевше 1200$ було, але ремонти теж різні бувають, а на ціну житлової якраз найбільше впливають саме вони

До війни були 1000 однокімнатні в нл
Різниця в 5 000 грн зараз це як 400 баксів колись - ринок звузився - дороге підтягнулося до дешевого - хороші трьохчотирьохкімнатні квартири коштують 800 баксів і стільки ж можуть коштувати дизайнерські однокімнатні - такий зараз ринок)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Я дивлюся кінгонговець з стм заступили на зміну - нарешті ми діждалися провідників дорожаю на заміну віденському ейрмаксу)
Що цікаво - брешуть і не соромляться що по цифрах що по датах)
Востаннє редагувалось cherchiltank в Чет 14 гру, 2023 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 09:54

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Що цікаво ніхто з цих двох персонажів про війну не згадує - мабуть не є фактором на київському ринку нерухомості)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:08

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Мощна аналітика від експертів з нерухомості

1) від бомбера - У Києві знизилася вартість оренди у листопаді. Винаймати житло в столиці стало в середньому дешевше на 9%. Ціни на квартири в різних районах традиційно відрізняються.
За даними на платформі оголошень M2bomber, наприкінці жовтня середня ціна оренди квартири в Києві становила 17 600 гривень, а 29 листопада вона становить 16 тисяч гривень.

2) від дом ріа - Станом на листопад 2023 року ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 502 грн, а в Київській області – 9 361 грн.

3) стройобзор - У Києві за останні три місяці збільшилася вартість оренди житла.
Середня ціна однокімнатої квартири досягає 13 000 грн, передає СтройОбзор.

Взагалом сім вісім головне що не девʼять)
cherchiltank
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