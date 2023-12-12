Сейчас нет обстрелов энергетики аренда растёт. Война есть и ещё будет. Те кто на войне теряют не только здоровье, но и возможности в бизнесе, которые есть у гражданских - это крайне несправедливо, но есть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:10
Сейчас нет обстрелов энергетики аренда растёт. Война есть и ещё будет. Те кто на войне теряют не только здоровье, но и возможности в бизнесе, которые есть у гражданских - это крайне несправедливо, но есть.
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:14
А ти смішна) а вчора що було? Росте тількі ваша хвора уява - навіть до війни грудень січень були мертві місяці для оренди - що ви вживаєте?)
На війні втрачають життя а не возможность в бізнесі
Це ж треба бути такою дурепою?)
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:28
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
тільки мені вже стало цікаво як виглядає квартира сестри черчіля в НЛ, яку вона не може здати дорожче 24000?
черчіль, я не експерт по житловій, я навіть в НЛ був лише 2-3 раза в житті, кажу лише про те що чув, навіть в bird не хочу заради цього лізти, посилання на сестринську квартиру можеш дати?
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