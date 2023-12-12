RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2438243924402441
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:10

  cherchiltank написав:Що цікаво ніхто з цих двох персонажів про війну не згадує - мабуть не є фактором на київському ринку нерухомості)

Сейчас нет обстрелов энергетики аренда растёт. Война есть и ещё будет. Те кто на войне теряют не только здоровье, но и возможности в бизнесе, которые есть у гражданских - это крайне несправедливо, но есть.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4345
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:14

  stm написав:
  cherchiltank написав:Що цікаво ніхто з цих двох персонажів про війну не згадує - мабуть не є фактором на київському ринку нерухомості)

Сейчас нет обстрелов энергетики аренда растёт. Война есть и ещё будет. Те кто на войне теряют не только здоровье, но и возможности в бизнесе, которые есть у гражданских - это крайне несправедливо, но есть.

А ти смішна) а вчора що було? Росте тількі ваша хвора уява - навіть до війни грудень січень були мертві місяці для оренди - що ви вживаєте?)
На війні втрачають життя а не возможность в бізнесі
Це ж треба бути такою дурепою?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 984
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 10:28

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

тільки мені вже стало цікаво як виглядає квартира сестри черчіля в НЛ, яку вона не може здати дорожче 24000?

черчіль, я не експерт по житловій, я навіть в НЛ був лише 2-3 раза в житті, кажу лише про те що чув, навіть в bird не хочу заради цього лізти, посилання на сестринську квартиру можеш дати?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10854
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2520 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2438243924402441
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11473, 11474, 11475
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
114740 28571073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 10:28
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 820, 821, 822
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8218 6790818
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2023 02:30
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 990, 991, 992
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9910 6182007
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 гру, 2023 17:14
cactusua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5522)
14.12.2023 08:49
Кредобанк (1152)
14.12.2023 05:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.