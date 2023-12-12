Додано: Чет 14 гру, 2023 10:57

Вспомнила, на оболони знакомому монтажнику подняли аренду сразу на 3000грн мы говорим про эконом сегмент, и ещё 2 месяца назад. Мне аматору удалось получить + в карму и 38 на карту подруги, через 6 месяцев надо посмотреть на новые ставки по рынку. Я согласна и дальше быть такой дурочкой, что бы подруга которая как раз спасала моих в начале войны имела больше денег, если что. А вашей сестре повезло с умным и заботливым братом, ИМХО финансы - это не главное в жизни.

И вас ведь не забанили в олх, флатфи и иже с ними, адрес объекта вы знаете, аналоги найдёте, руки ж есть.[/quote]



Не звиздіть - точно на 3 тисячі? Може на 30?)

Не смішно вже) в економ сегменті на 3 тисячі підняли при тому що долар за рік не виріс а навіть впав, розказуйте далі але наркотики не вживайте)