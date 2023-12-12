Сейчас нет обстрелов энергетики аренда растёт. Война есть и ещё будет. Те кто на войне теряют не только здоровье, но и возможности в бизнесе, которые есть у гражданских - это крайне несправедливо, но есть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:10
Сейчас нет обстрелов энергетики аренда растёт. Война есть и ещё будет. Те кто на войне теряют не только здоровье, но и возможности в бизнесе, которые есть у гражданских - это крайне несправедливо, но есть.
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:14
А ти смішна) а вчора що було? Росте тількі ваша хвора уява - навіть до війни грудень січень були мертві місяці для оренди - що ви вживаєте?)
На війні втрачають життя а не возможность в бізнесі
Це ж треба бути такою дурепою?)
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:28
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
тільки мені вже стало цікаво як виглядає квартира сестри черчіля в НЛ, яку вона не може здати дорожче 24000?
черчіль, я не експерт по житловій, я навіть в НЛ був лише 2-3 раза в житті, кажу лише про те що чув, навіть в bird не хочу заради цього лізти, посилання на сестринську квартиру можеш дати?
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:34
Вспомнила, на оболони знакомому монтажнику подняли аренду сразу на 3000грн мы говорим про эконом сегмент, и ещё 2 месяца назад. Мне аматору удалось получить + в карму и 38 на карту подруги, через 6 месяцев надо посмотреть на новые ставки по рынку. Я согласна и дальше быть такой дурочкой, что бы подруга которая как раз спасала моих в начале войны имела больше денег, если что. А вашей сестре повезло с умным и заботливым братом, ИМХО финансы - это не главное в жизни.
И вас ведь не забанили в олх, флатфи и иже с ними, адрес объекта вы знаете, аналоги найдёте, руки ж есть.
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:44
Знайомий ріелтор каже, що з жовтня оренда перестала рости.
На черзі - девальвація гривни.
Так що доларові ціни знову поїдуть вниз.
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:54
Нормальна квартира однокімнатна роздільна з ремонтом 2012 року, я в новопечерських липках бував часто і з ріелторами липок теж часто спілкувався. Навіщо лізти в бьорд коли олх дасть всю розкладку по ціні в Липках?)
Додано: Чет 14 гру, 2023 10:57
Вспомнила, на оболони знакомому монтажнику подняли аренду сразу на 3000грн мы говорим про эконом сегмент, и ещё 2 месяца назад. Мне аматору удалось получить + в карму и 38 на карту подруги, через 6 месяцев надо посмотреть на новые ставки по рынку. Я согласна и дальше быть такой дурочкой, что бы подруга которая как раз спасала моих в начале войны имела больше денег, если что. А вашей сестре повезло с умным и заботливым братом, ИМХО финансы - это не главное в жизни.
И вас ведь не забанили в олх, флатфи и иже с ними, адрес объекта вы знаете, аналоги найдёте, руки ж есть.[/quote]
Не звиздіть - точно на 3 тисячі? Може на 30?)
Не смішно вже) в економ сегменті на 3 тисячі підняли при тому що долар за рік не виріс а навіть впав, розказуйте далі але наркотики не вживайте)
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:05
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:06
В економ-сегменті (до 10 000 грн/міс) - кожні 500 грн є чутливими для орендаря.
На 3000 можна підняти, якщо раніше квартира здавалась за 1/2 ринкової ціни.
В більшості випадків, флетлорд здає квартиру постійним клєнтам трохи дешевше ринка. Трохи - це орієнтовно 7-10%. І відповідно коригує ціни.
Тому якось не вельми правдоподібно, так
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 гру, 2023 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 гру, 2023 11:10
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
[quote="cherchiltank"]
Нормальна квартира однокімнатна роздільна з ремонтом 2012 року [quote]
дякую, саме це мене і цікавило)
вчергове переконався, що в ціноутворенні оренди житлової вирішальне значення має не локація і навіть не модні мопи с фасадами, а вартість і свіжість ремонту
і це вже не зовсім про пасивний прибуток, це вже ближче до операційного бізнесу типу подобовки
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