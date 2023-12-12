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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2439244024412442
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:12

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Нормальна квартира однокімнатна роздільна з ремонтом 2012 року

дякую, саме це мене і цікавило)
вчергове переконався, що в ціноутворенні орендт житлової вирішальне значення має не локація і навіть не модні мопи с фасадами, а вартість і свіжість ремонту
і це вже не зовсім про пасивний прибуток, це вже ближче до операційного бізнесу типу подобовки

ККЦ, ти впевнений? Стосовно локації? :mrgreen:
Якщо вкласти в ремонт "хрущовки" чи "сталінки" на ДВРЗ дурні гроші, хто туди поїде орендувати? Чи в "ірпіньскі" робітничі бараки? :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:34

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Нормальна квартира однокімнатна роздільна з ремонтом 2012 року

дякую, саме це мене і цікавило)
вчергове переконався, що в ціноутворенні оренди житлової вирішальне значення має не локація і навіть не модні мопи с фасадами, а вартість і свіжість ремонту
і це вже не зовсім про пасивний прибуток, це вже ближче до операційного бізнесу типу подобовки

Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:52

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

cherchiltank написав:Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)


що тобі незрозуміло в моєму попередньому дописі, з чим саме ти незгоден?
орендують і купують все, але тільки тоді коли ціна відповідає якості
поцікався цінами оренди свіжака в Новій Англії - ось тобі найкраща цьому ілюстрація
так як зараз там звісно не буде завжди, як не буде завжди «прокурорський тупик» на Верхогляда мега лакшері локацією
і так само не буде завжди актуальним сьогоднішній мега модний інтерʼєр, який би дизайнер його б не створив
рік ремонту дуже легко визначається по багатьом деталям і це ніяк не приховаєш
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 11:58

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)


що тобі незрозуміло в моєму попередньому дописі, з чим саме ти незгоден?
орендують і купують все, але тільки тоді коли ціна відповідає якості
поцікався цінами оренди свіжака в Новій Англії - ось тобі найкраща цьому ілюстрація
так там звісно не буде завжди, як не буде завжди «прокурорський тупик» на Верхогляда мега лакшері локацією
і так само не буде завжди актуальним сьогоднішній гостросучасний інтерʼєр, який би дизайнер його б не створив

Нова Англія це трешак на задвірках - без ремонту коштує півтори з ремонтом дві - це хотєлки, навіть метро нема, локація срака повна - може кілька квартир по єоселі продадуть
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:00

  cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)


що тобі незрозуміло в моєму попередньому дописі, з чим саме ти незгоден?
орендують і купують все, але тільки тоді коли ціна відповідає якості
поцікався цінами оренди свіжака в Новій Англії - ось тобі найкраща цьому ілюстрація
так там звісно не буде завжди, як не буде завжди «прокурорський тупик» на Верхогляда мега лакшері локацією
і так само не буде завжди актуальним сьогоднішній гостросучасний інтерʼєр, який би дизайнер його б не створив

Нова Англія це трешак на задвірках - без ремонту коштує півтори з ремонтом дві - це хотєлки, навіть метро нема, локація срака повна - може кілька квартир по єоселі продадуть

повільно, повільно - але ринок все і всіх розставить на своє місце.
Як заповідав Захар_))))
П.С. 5-7 років назад - скільки було розмов про Комфорт Таун! "Модний, сучасний, глянцевий, зручний, з афігенною локацією"!
І що зараз?
Тиша))))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 гру, 2023 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:01

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Свіжак в ремонті орендарями вбивається за три роки - особливо свіжак зроблений з гімна і палок - а в дешевих комплексах так і робиться. Потім через 10 років або переробляти або кожен рік щось лагодити
cherchiltank
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