Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Нормальна квартира однокімнатна роздільна з ремонтом 2012 року
дякую, саме це мене і цікавило) вчергове переконався, що в ціноутворенні орендт житлової вирішальне значення має не локація і навіть не модні мопи с фасадами, а вартість і свіжість ремонту і це вже не зовсім про пасивний прибуток, це вже ближче до операційного бізнесу типу подобовки
ККЦ, ти впевнений? Стосовно локації? Якщо вкласти в ремонт "хрущовки" чи "сталінки" на ДВРЗ дурні гроші, хто туди поїде орендувати? Чи в "ірпіньскі" робітничі бараки?
cherchiltank написав:Нормальна квартира однокімнатна роздільна з ремонтом 2012 року
дякую, саме це мене і цікавило) вчергове переконався, що в ціноутворенні оренди житлової вирішальне значення має не локація і навіть не модні мопи с фасадами, а вартість і свіжість ремонту і це вже не зовсім про пасивний прибуток, це вже ближче до операційного бізнесу типу подобовки
Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
cherchiltank написав:Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
що тобі незрозуміло в моєму попередньому дописі, з чим саме ти незгоден? орендують і купують все, але тільки тоді коли ціна відповідає якості поцікався цінами оренди свіжака в Новій Англії - ось тобі найкраща цьому ілюстрація так як зараз там звісно не буде завжди, як не буде завжди «прокурорський тупик» на Верхогляда мега лакшері локацією і так само не буде завжди актуальним сьогоднішній мега модний інтерʼєр, який би дизайнер його б не створив рік ремонту дуже легко визначається по багатьом деталям і це ніяк не приховаєш
cherchiltank написав:Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
що тобі незрозуміло в моєму попередньому дописі, з чим саме ти незгоден? орендують і купують все, але тільки тоді коли ціна відповідає якості поцікався цінами оренди свіжака в Новій Англії - ось тобі найкраща цьому ілюстрація так там звісно не буде завжди, як не буде завжди «прокурорський тупик» на Верхогляда мега лакшері локацією і так само не буде завжди актуальним сьогоднішній гостросучасний інтерʼєр, який би дизайнер його б не створив
Нова Англія це трешак на задвірках - без ремонту коштує півтори з ремонтом дві - це хотєлки, навіть метро нема, локація срака повна - може кілька квартир по єоселі продадуть
cherchiltank написав:Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
що тобі незрозуміло в моєму попередньому дописі, з чим саме ти незгоден? орендують і купують все, але тільки тоді коли ціна відповідає якості поцікався цінами оренди свіжака в Новій Англії - ось тобі найкраща цьому ілюстрація так там звісно не буде завжди, як не буде завжди «прокурорський тупик» на Верхогляда мега лакшері локацією і так само не буде завжди актуальним сьогоднішній гостросучасний інтерʼєр, який би дизайнер його б не створив
Нова Англія це трешак на задвірках - без ремонту коштує півтори з ремонтом дві - це хотєлки, навіть метро нема, локація срака повна - може кілька квартир по єоселі продадуть
повільно, повільно - але ринок все і всіх розставить на своє місце. Як заповідав Захар_)))) П.С. 5-7 років назад - скільки було розмов про Комфорт Таун! "Модний, сучасний, глянцевий, зручний, з афігенною локацією"! І що зараз? Вже є варіанти 10000-12000 грн за оренду 1к квартири (фактично, як "хрущі" в прицентраллі чи в центрі). https://flatfy.ua/uk/search?currency=UA ... o_id=74062
Востаннє редагувалось Frant в Чет 14 гру, 2023 12:04, всього редагувалось 2 разів.
cherchiltank написав:Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
що тобі незрозуміло в моєму попередньому дописі, з чим саме ти незгоден? орендують і купують все, але тільки тоді коли ціна відповідає якості поцікався цінами оренди свіжака в Новій Англії - ось тобі найкраща цьому ілюстрація так там звісно не буде завжди, як не буде завжди «прокурорський тупик» на Верхогляда мега лакшері локацією і так само не буде завжди актуальним сьогоднішній гостросучасний інтерʼєр, який би дизайнер його б не створив
Нова Англія це трешак на задвірках - без ремонту коштує півтори з ремонтом дві - це хотєлки, навіть метро нема, локація срака повна - може кілька квартир по єоселі продадуть
я ж кажу - нинішніми цінами на оренду в тій дупі для колхозанів поцікався) відкриєш для себе багато нового
cherchiltank написав:Свіжак в ремонті орендарями вбивається за три роки - особливо свіжак зроблений з гімна і палок - а в дешевих комплексах так і робиться. Потім через 10 років або переробляти або кожен рік щось лагодити
о, дивись - правильні висновки ти все ж таки робити здатен) продовжуй)
зи: чомусь згадав Трибеку з її манерою вираховувати рентабельність на підставі ціни першої здачі бгг
cherchiltank написав:Свіжак в ремонті орендарями вбивається за три роки - особливо свіжак зроблений з гімна і палок - а в дешевих комплексах так і робиться. Потім через 10 років або переробляти або кожен рік щось лагодити
о, дивись - правильні висновки ти все ж таки робити здатен) продовжуй)
зи: чомусь згадав Трибеку з її манерою вираховувати рентабельність на підставі ціни першої здачі бгг
Мені взагалі пофіг рентабельність, того що є вистачить років на 30 а більше прожити не факт що вдастся)