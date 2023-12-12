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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 12:24
cherchiltank написав:17-20 тисяч однокімнатна перша здача, це хотєлкі за скільки здадуть і після якого простою зимою без метро - загадка)
здають на ура, повір - весь тікток засраний щасливими мешканцями
як здають і будь яку дупу, головне щоб була свіжа та розпіарена забудовниками, прикладів дофігіща
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:26
cherchiltank написав:Мені взагалі пофіг рентабельність, того що є вистачить років на 30 а більше прожити не факт що вдастся)
це дуже сильна позиція)
от тільки не розумію навіщо тоді взагалі було пірнати в нерухомість і оренду?)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Чет 14 гру, 2023 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:27
Рентабельність в умовах війни рахувати - таке собі, хтось у 2006 рахував рентабельність коли двушка в новому домі на Подолі здавалася за 2 тисячі баксів і де вони зараз? Знаю багатьох хто під цю рентабельність нахватав кредитів під 10 відсотків у валюті) через 6 років така ж двушка здавалася вже за штуку баксів, ще через 6 вже за 700 баксів, зараз десь баксів 600 - ось така рентабельність за 17 років)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:28
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Мені взагалі пофіг рентабельність, того що є вистачить років на 30 а більше прожити не факт що вдастся)
це дуже сильна позиція)
от тільки не розумію навіщо тоді взагалі було пірнати в нерухомість?)
А в що було пірнати у двохтисячних? В депозити?) в інвестфонди? - нерухомість досить простий і зрозумілий актив - недарма у деяких самих тупих чиновників по 20-50 квартир у Києві)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:29
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:17-20 тисяч однокімнатна перша здача, це хотєлкі за скільки здадуть і після якого простою зимою без метро - загадка)
здають на ура, повір - весь тікток засраний щасливими мешканцями
як здають і будь яку дупу, головне щоб була свіжа та розпіарена забудовниками, прикладів дофігіща
Яке відношення тікток має до тих мешканців?) може то по добова оренда щоб зняти ролик
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:31
питань до черчіля більше не маю
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:38
kingkongovets написав:
питань до черчіля більше не маю
Схоже, період дії таблетки для підвищення інтелекту - у ККЦ вже закінчився))))
Так смішно на форумі, коли бувші трієшники, які в СРСР працювали сторожами чи токарями на заводі, в 1990-ті роки приватизували бесхозне СРСРівське майно, накупили гуманітарних дипломів і дисертацій, і тепер надувають щоки, неначе вони чогось варті.
Правда, в масштабах держави - сумно, аж плакати хочеться....
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:43
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:17-20 тисяч однокімнатна перша здача, це хотєлкі за скільки здадуть і після якого простою зимою без метро - загадка)
здають на ура, повір - весь тікток засраний щасливими мешканцями
як здають і будь яку дупу, головне щоб була свіжа та розпіарена забудовниками, прикладів дофігіща
Згоден, але ціна трохи інша,як і точка входу.
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Rack
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:53
Rack написав: kingkongovets написав:
cherchiltank написав:17-20 тисяч однокімнатна перша здача, це хотєлкі за скільки здадуть і після якого простою зимою без метро - загадка)
здають на ура, повір - весь тікток засраний щасливими мешканцями
як здають і будь яку дупу, головне щоб була свіжа та розпіарена забудовниками, прикладів дофігіща
Згоден, але ціна трохи інша,як і точка входу.
мене в цій історії цікавив лише стан квартири в НЛ, яку не можуть
наразі здати більше ніж за 24000
у людей буває хвилина слави, у новобудов - перша здача
сучасна молодь, яка нормально заробляє, накупила автівок і впевнилась, що ГТ тепер існує виключно для ніщебродів, вони тепер завжди буть їздити виключно на авто, а їх прибутки все життя будуть дозволяти орендувати модні свіжакові хати, в яких можна пилити тіктоки, сторізи та рілзи
ну а не дуже досвідчені лендлорди через попит на свіжі говнобуди в єпенях так само впевнились, що локація дійсно не важлива, а вторинка - нецікавий для інвестицій шлак
нуну)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:20
Faceless написав: stm написав: Faceless написав:
Щось мені підказує, що "передача досвіду" ще до 2022 була
Когда решил заступиться, но что-то пошло не так: хорошего офтальмолога контактов у меня, к сожалению, нет )))
ККЦ дорослий хлопчик, не потребує,щоб за нього заступалися. А тіктоки почав постити ще до кінця лютого 2022, звідки висновок, що "обмін досвідом" з донькою щодо здачі були давно. Що все одно не уберігає від ймовірності "простати
всі полімери".
П.С. Треба читати в контексті обох гілок з нерухомості
П.П.С. Дякую за турботу, страхова, думаю,порадить офтальмолога, перевіритися не завадить
простата в цьому віці має ймовірність бути
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flyman
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