RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2441244224432444
Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 13:24

  cherchiltank написав:Мощна аналітика від експертів з нерухомості

1) від бомбера - У Києві знизилася вартість оренди у листопаді. Винаймати житло в столиці стало в середньому дешевше на 9%. Ціни на квартири в різних районах традиційно відрізняються.
За даними на платформі оголошень M2bomber, наприкінці жовтня середня ціна оренди квартири в Києві становила 17 600 гривень, а 29 листопада вона становить 16 тисяч гривень.

2) від дом ріа - Станом на листопад 2023 року ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 502 грн, а в Київській області – 9 361 грн.

3) стройобзор - У Києві за останні три місяці збільшилася вартість оренди житла.
Середня ціна однокімнатої квартири досягає 13 000 грн, передає СтройОбзор.

Взагалом сім вісім головне що не девʼять)

думав, що за відро картоплі здають, а ні, не менше $350 в столиці і $250 в області
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33501
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1562 раз.
Подякували: 2734 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 2441244224432444
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11473, 11474, 11475
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
114743 28572424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 гру, 2023 13:25
Frant
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 820, 821, 822
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8218 6790934
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2023 02:30
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 990, 991, 992
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9910 6182060
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 гру, 2023 17:14
cactusua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10506)
14.12.2023 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.