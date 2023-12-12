cherchiltank написав:Мощна аналітика від експертів з нерухомості
1) від бомбера - У Києві знизилася вартість оренди у листопаді. Винаймати житло в столиці стало в середньому дешевше на 9%. Ціни на квартири в різних районах традиційно відрізняються.
За даними на платформі оголошень M2bomber, наприкінці жовтня середня ціна оренди квартири в Києві становила 17 600 гривень, а 29 листопада вона становить 16 тисяч гривень.
2) від дом ріа - Станом на листопад 2023 року ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 502 грн, а в Київській області – 9 361 грн.
3) стройобзор - У Києві за останні три місяці збільшилася вартість оренди житла.
Середня ціна однокімнатої квартири досягає 13 000 грн, передає СтройОбзор.
Взагалом сім вісім головне що не девʼять)
думав, що за відро картоплі здають, а ні, не менше $350 в столиці і $250 в області