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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 12:29
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:17-20 тисяч однокімнатна перша здача, це хотєлкі за скільки здадуть і після якого простою зимою без метро - загадка)
здають на ура, повір - весь тікток засраний щасливими мешканцями
як здають і будь яку дупу, головне щоб була свіжа та розпіарена забудовниками, прикладів дофігіща
Яке відношення тікток має до тих мешканців?) може то по добова оренда щоб зняти ролик
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:31
питань до черчіля більше не маю
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:43
kingkongovets написав:
cherchiltank написав:17-20 тисяч однокімнатна перша здача, це хотєлкі за скільки здадуть і після якого простою зимою без метро - загадка)
здають на ура, повір - весь тікток засраний щасливими мешканцями
як здають і будь яку дупу, головне щоб була свіжа та розпіарена забудовниками, прикладів дофігіща
Згоден, але ціна трохи інша,як і точка входу.
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:53
Rack написав: kingkongovets написав:
cherchiltank написав:17-20 тисяч однокімнатна перша здача, це хотєлкі за скільки здадуть і після якого простою зимою без метро - загадка)
здають на ура, повір - весь тікток засраний щасливими мешканцями
як здають і будь яку дупу, головне щоб була свіжа та розпіарена забудовниками, прикладів дофігіща
Згоден, але ціна трохи інша,як і точка входу.
мене в цій історії цікавив лише стан квартири в НЛ, яку не можуть
наразі здати більше ніж за 24000
у людей буває хвилина слави, у новобудов - перша здача
сучасна молодь, яка нормально заробляє, накупила автівок і впевнилась, що ГТ тепер існує виключно для ніщебродів, вони тепер завжди буть їздити виключно на авто, а їх прибутки все життя будуть дозволяти орендувати модні свіжакові хати, в яких можна пилити тіктоки, сторізи та рілзи
ну а не дуже досвідчені лендлорди через попит на свіжі говнобуди в єпенях так само впевнились, що локація дійсно не важлива, а вторинка - нецікавий для інвестицій шлак
нуну)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 13:24
cherchiltank написав:
Мощна аналітика від експертів з нерухомості
1) від бомбера - У Києві знизилася вартість оренди у листопаді. Винаймати житло в столиці стало в середньому дешевше на 9%. Ціни на квартири в різних районах традиційно відрізняються.
За даними на платформі оголошень M2bomber, наприкінці жовтня середня ціна оренди квартири в Києві становила 17 600 гривень, а 29 листопада вона становить 16 тисяч гривень.
2) від дом ріа - Станом на листопад 2023 року ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 502 грн, а в Київській області – 9 361 грн.
3) стройобзор - У Києві за останні три місяці збільшилася вартість оренди житла.
Середня ціна однокімнатої квартири досягає 13 000 грн, передає СтройОбзор.
Взагалом сім вісім головне що не девʼять)
думав, що за відро картоплі здають, а ні, не менше $350 в столиці і $250 в області
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flyman
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Додано: Чет 14 гру, 2023 16:36
flyman написав: cherchiltank написав:
Мощна аналітика від експертів з нерухомості
1) від бомбера - У Києві знизилася вартість оренди у листопаді. Винаймати житло в столиці стало в середньому дешевше на 9%. Ціни на квартири в різних районах традиційно відрізняються.
За даними на платформі оголошень M2bomber, наприкінці жовтня середня ціна оренди квартири в Києві становила 17 600 гривень, а 29 листопада вона становить 16 тисяч гривень.
2) від дом ріа - Станом на листопад 2023 року ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить 16 502 грн, а в Київській області – 9 361 грн.
3) стройобзор - У Києві за останні три місяці збільшилася вартість оренди житла.
Середня ціна однокімнатої квартири досягає 13 000 грн, передає СтройОбзор.
Взагалом сім вісім головне що не девʼять)
думав, що за відро картоплі здають, а ні, не менше $350 в столиці і $250 в області
Ти ж розумієш що ці 350 - те ж саме що 200 15 років тому - тобто не про що)
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