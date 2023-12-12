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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:45
adeges написав: UA написав: cherchiltank написав:
Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
Мода на ремонти кардинально міняється кожні 5 років.
В 2018 зробив ремонт в ЖК бизнес класу в стилі мінімалізм.
Це був провал.
Рили приводили клієнтів, а ті мур мур мур ми любимо гламур... тут оку нема за що заціпитися - казали мені.
Насилу здав... японцю.
Зараз цей ремонт саме те, що майже всі бажають.
Але через 5 років мода докорінно зміниться.
Про свино засранців орендаторів та термін експлуатації ремонту то окрема тема.
не знаю. моя квартира виглядає актуальною з 2004 року ) хоча це був майже бюджет ремонт за 250 доларів метр
я навіть уявляю як вона виглядає і дуже добре вас розумію)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:57
adeges написав: UA написав: cherchiltank написав:
Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
Мода на ремонти кардинально міняється кожні 5 років.
В 2018 зробив ремонт в ЖК бизнес класу в стилі мінімалізм.
Це був провал.
Рили приводили клієнтів, а ті мур мур мур ми любимо гламур... тут оку нема за що заціпитися - казали мені.
Насилу здав... японцю.
Зараз цей ремонт саме те, що майже всі бажають.
Але через 5 років мода докорінно зміниться.
Про свино засранців орендаторів та термін експлуатації ремонту то окрема тема.
не знаю. моя квартира виглядає актуальною з 2004 року ) хоча це був майже бюджет ремонт за 250 доларів метр
"класика" завжди актуальна
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