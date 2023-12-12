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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:45
adeges написав: UA написав: cherchiltank написав:
Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
Мода на ремонти кардинально міняється кожні 5 років.
В 2018 зробив ремонт в ЖК бизнес класу в стилі мінімалізм.
Це був провал.
Рили приводили клієнтів, а ті мур мур мур ми любимо гламур... тут оку нема за що заціпитися - казали мені.
Насилу здав... японцю.
Зараз цей ремонт саме те, що майже всі бажають.
Але через 5 років мода докорінно зміниться.
Про свино засранців орендаторів та термін експлуатації ремонту то окрема тема.
не знаю. моя квартира виглядає актуальною з 2004 року ) хоча це був майже бюджет ремонт за 250 доларів метр
я навіть уявляю як вона виглядає і дуже добре вас розумію)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:57
adeges написав: UA написав: cherchiltank написав:
Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
Мода на ремонти кардинально міняється кожні 5 років.
В 2018 зробив ремонт в ЖК бизнес класу в стилі мінімалізм.
Це був провал.
Рили приводили клієнтів, а ті мур мур мур ми любимо гламур... тут оку нема за що заціпитися - казали мені.
Насилу здав... японцю.
Зараз цей ремонт саме те, що майже всі бажають.
Але через 5 років мода докорінно зміниться.
Про свино засранців орендаторів та термін експлуатації ремонту то окрема тема.
не знаю. моя квартира виглядає актуальною з 2004 року ) хоча це був майже бюджет ремонт за 250 доларів метр
"класика" завжди актуальна
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flyman
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 07:37
cherchiltank написав:
Що цікаво ніхто з цих двох персонажів про війну не згадує - мабуть не є фактором на київському ринку нерухомості)
Что интересно, на ветке про обвал вообще тема фактора войны как-то проходит мимо.
Только в том контексте, что краны крутятся-не крутятся.
Ни влияние войны на экономику, демографию, риски и тп Ни какие последствия в случае разных сценариев окончания войны.
Смотрю одного кадра на Ютубе, скупает дома в США и перепродает.
Запомнилась одна его фраза:
"Мы покупаем дома у пессимистов и продаем их оптимистам"
Вот, такое впечатление, что ветка про обвал делает инъекцию "оптимизма" внутривенно...или внутрь мозга сразу.
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rjkz
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:25
Інформація про вплив війни і мінусової демографії - зразу ж затирається.
А рилівсткі побрехеньки про дорожай під час війни - дозволяється писати .
І заливати рилам дозволяється, як барону Мюнхаузену.[/quote]
Зауважив,що в групі по львівській нерухості останнім часом з'являється пропозиція по продажу особняків в цікавих локаціях Львова, я б сказав в деякій мірі родові гнізда. До чого б це?!
То тільки Долярчик в нас скуповує овноблок стояками. 😏
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Bolt
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:40
UA написав: kingkongovets написав:
рік ремонту дуже легко визначається по багатьом деталям і це ніяк не приховаєш
Плитка в ванні індикатор №1.
Ну в мене плитка villeroy bosh однотонна - що ви з її вигляду зможете визначити?)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:43
Bolt написав:
Інформація про вплив війни і мінусової демографії - зразу ж затирається.
А рилівсткі побрехеньки про дорожай під час війни - дозволяється писати .
І заливати рилам дозволяється, як барону Мюнхаузену.
Зауважив,що в групі по львівській нерухості останнім часом з'являється пропозиція по продажу особняків в цікавих локаціях Львова, я б сказав в деякій мірі родові гнізда. До чого б це?!
То тільки Долярчик в нас скуповує овноблок стояками. 😏[/quote]
Ну за два роки львівські нувориші думаю встигли навіть будку собачу в ЄС перевезти)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:03
rjkz написав:
Что интересно, на ветке про обвал вообще тема фактора войны как-то проходит мимо.
Только в том контексте, что краны крутятся-не крутятся.
Ни влияние войны на экономику, демографию, риски и тп Ни какие последствия в случае разных сценариев окончания войны.
Інформація затирається.
Про дорожай - можете скільки завгодно.Про війну і демографію і реальне падіння цін КРЖН - ні.
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Frant
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