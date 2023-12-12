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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 гру, 2023 23:45
adeges написав: UA написав: cherchiltank написав:
Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
Мода на ремонти кардинально міняється кожні 5 років.
В 2018 зробив ремонт в ЖК бизнес класу в стилі мінімалізм.
Це був провал.
Рили приводили клієнтів, а ті мур мур мур ми любимо гламур... тут оку нема за що заціпитися - казали мені.
Насилу здав... японцю.
Зараз цей ремонт саме те, що майже всі бажають.
Але через 5 років мода докорінно зміниться.
Про свино засранців орендаторів та термін експлуатації ремонту то окрема тема.
не знаю. моя квартира виглядає актуальною з 2004 року ) хоча це був майже бюджет ремонт за 250 доларів метр
я навіть уявляю як вона виглядає і дуже добре вас розумію)
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Додано: Чет 14 гру, 2023 23:57
adeges написав: UA написав: cherchiltank написав:
Дійсно - орендують лише свіжі ремонти) нл коли здалися? Десять років тому , коли ремонт перестає бути свіжим ? Через 5 років? Через 3?)
Мода на ремонти кардинально міняється кожні 5 років.
В 2018 зробив ремонт в ЖК бизнес класу в стилі мінімалізм.
Це був провал.
Рили приводили клієнтів, а ті мур мур мур ми любимо гламур... тут оку нема за що заціпитися - казали мені.
Насилу здав... японцю.
Зараз цей ремонт саме те, що майже всі бажають.
Але через 5 років мода докорінно зміниться.
Про свино засранців орендаторів та термін експлуатації ремонту то окрема тема.
не знаю. моя квартира виглядає актуальною з 2004 року ) хоча це був майже бюджет ремонт за 250 доларів метр
"класика" завжди актуальна
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 07:37
cherchiltank написав:
Що цікаво ніхто з цих двох персонажів про війну не згадує - мабуть не є фактором на київському ринку нерухомості)
Что интересно, на ветке про обвал вообще тема фактора войны как-то проходит мимо.
Только в том контексте, что краны крутятся-не крутятся.
Ни влияние войны на экономику, демографию, риски и тп Ни какие последствия в случае разных сценариев окончания войны.
Смотрю одного кадра на Ютубе, скупает дома в США и перепродает.
Запомнилась одна его фраза:
"Мы покупаем дома у пессимистов и продаем их оптимистам"
Вот, такое впечатление, что ветка про обвал делает инъекцию "оптимизма" внутривенно...или внутрь мозга сразу.
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rjkz
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:25
Зауважив,що в групі по львівській нерухості останнім часом з'являється пропозиція по продажу особняків в цікавих локаціях Львова, я б сказав в деякій мірі родові гнізда. До чого б це?!
То тільки Долярчик в нас скуповує овноблок стояками.
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Bolt
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:40
UA написав: kingkongovets написав:
рік ремонту дуже легко визначається по багатьом деталям і це ніяк не приховаєш
Плитка в ванні індикатор №1.
Ну в мене плитка villeroy bosh однотонна - що ви з її вигляду зможете визначити?)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:43
Bolt написав:
Зауважив,що в групі по львівській нерухості останнім часом з'являється пропозиція по продажу особняків в цікавих локаціях Львова, я б сказав в деякій мірі родові гнізда. До чого б це?!
То тільки Долярчик в нас скуповує овноблок стояками.
Ну за два роки львівські нувориші думаю встигли навіть будку собачу в ЄС перевезти)
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cherchiltank
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:09
adeges написав: UA написав:
Мода на ремонти кардинально міняється кожні 5 років.
В 2018 зробив ремонт в ЖК бизнес класу в стилі мінімалізм.
Це був провал.
Рили приводили клієнтів, а ті мур мур мур ми любимо гламур... тут оку нема за що заціпитися - казали мені.
Насилу здав... японцю.
Зараз цей ремонт саме те, що майже всі бажають.
Але через 5 років мода докорінно зміниться.
Про свино засранців орендаторів та термін експлуатації ремонту то окрема тема.
не знаю. моя квартира виглядає актуальною з 2004 року ) хоча це був майже бюджет ремонт за 250 доларів метр
Це ми обговорюємо ремонти в бизнес класі які зараз можно легко сдати за 30-40 тис. грн за 1кім. квартиру.
Назвіть будь ласка жк 2004 року в якому 1к зараз легко сдается вище 30 000 грн?
ПС Підмарафечені 1к в панельках коло метро з плиткою часів раннього леоніда данилича з арендною ставкою 10 000 - 12 000 грн зараз теж актуально виглядають. В плані сдаются за 1 день.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:14
cherchiltank написав: UA написав: kingkongovets написав:
рік ремонту дуже легко визначається по багатьом деталям і це ніяк не приховаєш
Плитка в ванні індикатор №1.
Ну в мене плитка villeroy bosh однотонна - що ви з її вигляду зможете визначити?)
Ви що, з Європи приїхали?
Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 16:46
rjkz написав:
Ни влияние войны на экономику, демографию, риски и тп Ни какие последствия в случае разных сценариев окончания войны.
Смотрю одного кадра на Ютубе, скупает дома в США и перепродает.
Запомнилась одна его фраза:
"Мы покупаем дома у пессимистов и продаем их оптимистам"
Вот, такое впечатление, что ветка про обвал делает инъекцию "оптимизма" внутривенно...или внутрь мозга сразу.
Ну я відразу після початку війни був повним песимістом і чекав падіння квадрата протягом року на 50% або більше, можна знайти тут десь.
Оптимісти чекали швидкого захоплення Києва та підростання на ті ж 50% і більше, як сталося у Маріуполі чи Криму.
Якщо ви можете розписати всі сценарії приблизно від 10-20 розвилок та прогнози цін за кожною, то ціни вам немає. Як і сенсу чи реальної прогнозної цінності у цих сценаріях.
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zerocool
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 17:14
zerocool написав:
Ну я відразу після початку війни був повним песимістом і чекав падіння квадрата протягом року на 50% або більше, можна знайти тут десь.
Оптимісти чекали швидкого захоплення Києва та підростання на ті ж 50% і більше, як сталося у Маріуполі чи Криму.
Где эти оптимисты? Могу продать пару квартир в Мариуполе.
ПС. Я ж противно читать подобное. Я, конечно, понимаю, что деньги не пахнут, но всё же.
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