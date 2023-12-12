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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:22

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Andrey2512 написав:Где эти оптимисты? Могу продать пару квартир в Мариуполе.


ось реальна історія:

весною 19го я познайомився з чарівною пані з Маріуполя, вона жила у великому пентхаусі її рідної сестри на ПОХє, допомагала їй з маленькою дитиною, її власна дитина ходила в місцеву школу,
вона мала 3 квартири в рідному місті (не однушки) з гарними ремонтами, які здавала, плюс квартиру батьків де вони мешкали і мала бажання залишитись в Києві, назавжди забути про остогидлу бухгалтерію і працювати кимось накшталт адміністратора салону краси
ми не підіймали політичні теми, але одного разу, якраз після обрання Зєлі, я запропонував їй прямо зараз продати всю свою нерухомість в Маріку і вкластися у будівництво десь на ПОХє, бо він їй дійсно подобався, вона до нього звикла і нічого не хотіла міняти
я вже тоді розумів, що повномасштабка неминуча і що скоріш за все Марік ми втратимо
але у відповідь почув, що я нічого не розумію, що «Ахмєтов нє для того так отстроіл Марік чтоби єго здать»

історія не має умовного способу і я не знаю як склалася її подальша доля, бо ми давно припинили спілкування, але мені досі шкода, що я так і не зміг її тоді переконати(
kingkongovets
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