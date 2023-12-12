Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:22

Andrey2512 написав: Где эти оптимисты? Могу продать пару квартир в Мариуполе.

ось реальна історія:весною 19го я познайомився з чарівною пані з Маріуполя, вона жила у великому пентхаусі її рідної сестри на ПОХє, допомагала їй з маленькою дитиною, її власна дитина ходила в місцеву школу,вона мала 3 квартири в рідному місті (не однушки) з гарними ремонтами, які здавала, плюс квартиру батьків де вони мешкали і мала бажання залишитись в Києві, назавжди забути про остогидлу бухгалтерію і працювати кимось накшталт адміністратора салону красими не підіймали політичні теми, але одного разу, якраз після обрання Зєлі, я запропонував їй прямо зараз продати всю свою нерухомість в Маріку і вкластися у будівництво десь на ПОХє, бо він їй дійсно подобався, вона до нього звикла і нічого не хотіла мінятия вже тоді розумів, що повномасштабка неминуча і що скоріш за все Марік ми втратимоале у відповідь почув, що я нічого не розумію, що «Ахмєтов нє для того так отстроіл Марік чтоби єго здать»історія не має умовного способу і я не знаю як склалася її подальша доля, бо ми давно припинили спілкування, але мені досі шкода, що я так і не зміг її тоді переконати(