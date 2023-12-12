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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:22
Andrey2512 написав:Где эти оптимисты? Могу продать пару квартир в Мариуполе.
ось реальна історія:
весною 19го я познайомився з чарівною пані з Маріуполя, вона жила у великому пентхаусі її рідної сестри на ПОХє, допомагала їй з маленькою дитиною, її власна дитина ходила в місцеву школу,
вона мала 3 квартири в рідному місті (не однушки) з гарними ремонтами, які здавала, плюс квартиру батьків де вони мешкали і мала бажання залишитись в Києві, назавжди забути про остогидлу бухгалтерію і працювати кимось накшталт адміністратора салону краси
ми не підіймали політичні теми, але одного разу, якраз після обрання Зєлі, я запропонував їй прямо зараз продати всю свою нерухомість в Маріку і вкластися у будівництво десь на ПОХє, бо він їй дійсно подобався, вона до нього звикла і нічого не хотіла міняти
я вже тоді розумів, що повномасштабка неминуча і що скоріш за все Марік ми втратимо
але у відповідь почув, що я нічого не розумію, що «Ахмєтов нє для того так отстроіл Марік чтоби єго здать»
історія не має умовного способу і я не знаю як склалася її подальша доля, бо ми давно припинили спілкування, але мені досі шкода, що я так і не зміг її тоді переконати(
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Додано: Суб 16 гру, 2023 00:47
rjkz написав: cherchiltank написав:
Що цікаво ніхто з цих двох персонажів про війну не згадує - мабуть не є фактором на київському ринку нерухомості)
Что интересно, на ветке про обвал вообще тема фактора войны как-то проходит мимо.
Только в том контексте, что краны крутятся-не крутятся.
Ни влияние войны на экономику, демографию, риски и тп Ни какие последствия в случае разных сценариев окончания войны.
Смотрю одного кадра на Ютубе, скупает дома в США и перепродает.
Запомнилась одна его фраза:
"Мы покупаем дома у пессимистов и продаем их оптимистам"
Вот, такое впечатление, что ветка про обвал делает инъекцию "оптимизма" внутривенно...или внутрь мозга сразу.
пропоную відвідати Київ, можливо, стане очевидно
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Додано: Суб 16 гру, 2023 02:02
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Мені соромно, але я майже так само міркував тоді…
Не можна було повірити, що після стільки вкладених грошей місто віддадуть.
Це вже зараз, коли дивишся на ремонти доріг та інше, розумієш як помилявся
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Додано: Суб 16 гру, 2023 05:19
zerocool написав: rjkz написав:
Ни влияние войны на экономику, демографию, риски и тп Ни какие последствия в случае разных сценариев окончания войны.
Смотрю одного кадра на Ютубе, скупает дома в США и перепродает.
Запомнилась одна его фраза:
"Мы покупаем дома у пессимистов и продаем их оптимистам"
Вот, такое впечатление, что ветка про обвал делает инъекцию "оптимизма" внутривенно...или внутрь мозга сразу.
Ну я відразу після початку війни був повним песимістом і чекав падіння квадрата протягом року на 50% або більше, можна знайти тут десь.
Оптимісти чекали швидкого захоплення Києва та підростання на ті ж 50% і більше, як сталося у Маріуполі чи Криму.
Якщо ви можете розписати всі сценарії приблизно від 10-20 розвилок та прогнози цін за кожною, то ціни вам немає. Як і сенсу чи реальної прогнозної цінності у цих сценаріях.
Сейчас не знаю.
Вероятностные картины, если я о чем-то долго размыщляю, складываются в голове и дают понимание того, чего ожидать.
Сейчас сценарии мрачные рисуются. Не столько про Украину сколько глобально. Куда мир катится....Вернее не так...куда он уже прикатился и как из этой ситуевины собирается выкатываться.
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rjkz
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