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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2443244424452446>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 19:22

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Andrey2512 написав:Где эти оптимисты? Могу продать пару квартир в Мариуполе.


ось реальна історія:

весною 19го я познайомився з чарівною пані з Маріуполя, вона жила у великому пентхаусі її рідної сестри на ПОХє, допомагала їй з маленькою дитиною, її власна дитина ходила в місцеву школу,
вона мала 3 квартири в рідному місті (не однушки) з гарними ремонтами, які здавала, плюс квартиру батьків де вони мешкали і мала бажання залишитись в Києві, назавжди забути про остогидлу бухгалтерію і працювати кимось накшталт адміністратора салону краси
ми не підіймали політичні теми, але одного разу, якраз після обрання Зєлі, я запропонував їй прямо зараз продати всю свою нерухомість в Маріку і вкластися у будівництво десь на ПОХє, бо він їй дійсно подобався, вона до нього звикла і нічого не хотіла міняти
я вже тоді розумів, що повномасштабка неминуча і що скоріш за все Марік ми втратимо
але у відповідь почув, що я нічого не розумію, що «Ахмєтов нє для того так отстроіл Марік чтоби єго здать»

історія не має умовного способу і я не знаю як склалася її подальша доля, бо ми давно припинили спілкування, але мені досі шкода, що я так і не зміг її тоді переконати(
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 00:47

  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Що цікаво ніхто з цих двох персонажів про війну не згадує - мабуть не є фактором на київському ринку нерухомості)


Что интересно, на ветке про обвал вообще тема фактора войны как-то проходит мимо.
Только в том контексте, что краны крутятся-не крутятся.
Ни влияние войны на экономику, демографию, риски и тп Ни какие последствия в случае разных сценариев окончания войны.
Смотрю одного кадра на Ютубе, скупает дома в США и перепродает.
Запомнилась одна его фраза:
"Мы покупаем дома у пессимистов и продаем их оптимистам"
Вот, такое впечатление, что ветка про обвал делает инъекцию "оптимизма" внутривенно...или внутрь мозга сразу.

пропоную відвідати Київ, можливо, стане очевидно
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 02:02

kingkongovets

Мені соромно, але я майже так само міркував тоді…

Не можна було повірити, що після стільки вкладених грошей місто віддадуть.

Це вже зараз, коли дивишся на ремонти доріг та інше, розумієш як помилявся
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 05:19

  zerocool написав:
  rjkz написав:Ни влияние войны на экономику, демографию, риски и тп Ни какие последствия в случае разных сценариев окончания войны.
Смотрю одного кадра на Ютубе, скупает дома в США и перепродает.
Запомнилась одна его фраза:
"Мы покупаем дома у пессимистов и продаем их оптимистам"
Вот, такое впечатление, что ветка про обвал делает инъекцию "оптимизма" внутривенно...или внутрь мозга сразу.

Ну я відразу після початку війни був повним песимістом і чекав падіння квадрата протягом року на 50% або більше, можна знайти тут десь.
Оптимісти чекали швидкого захоплення Києва та підростання на ті ж 50% і більше, як сталося у Маріуполі чи Криму.

Якщо ви можете розписати всі сценарії приблизно від 10-20 розвилок та прогнози цін за кожною, то ціни вам немає. Як і сенсу чи реальної прогнозної цінності у цих сценаріях. :mrgreen:


Сейчас не знаю.
Вероятностные картины, если я о чем-то долго размыщляю, складываются в голове и дают понимание того, чего ожидать.
Сейчас сценарии мрачные рисуются. Не столько про Украину сколько глобально. Куда мир катится....Вернее не так...куда он уже прикатился и как из этой ситуевины собирается выкатываться.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 19:55

  kingkongovets написав:в житловій нерухомості досі вирішує виключно ремонт і наповнення

Хотел поначалу не согласиться. Но потом полез в ЛУН. И таки да. Хрущи везде стоят одинаково.
Разве премиум в основном в центре.
Поэтому - почему "досі"? Вы против этого явления?

  kingkongovets написав:а в комерційній - локація та технічні характеристики обʼєкта

Кмк, просто в основном арендаторы ЖН в основном сами не делают ремонт, а в коммерческой это обычное понятие.

Когда арендатор ЖН делает ремонт, то типа можно договориться, что он идет в счет аренды.
А как практика? Не повышает ли через некоторое время цену арендодатель в расчете как за квартиру с ремонтом?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 11:15

  M-A-X написав:
  kingkongovets написав:в житловій нерухомості досі вирішує виключно ремонт і наповнення

Хотел поначалу не согласиться. Но потом полез в ЛУН. И таки да. Хрущи везде стоят одинаково.
Разве премиум в основном в центре.
Поэтому - почему "досі"? Вы против этого явления?

  kingkongovets написав:а в комерційній - локація та технічні характеристики обʼєкта

Кмк, просто в основном арендаторы ЖН в основном сами не делают ремонт, а в коммерческой это обычное понятие.

Когда арендатор ЖН делает ремонт, то типа можно договориться, что он идет в счет аренды.
А как практика? Не повышает ли через некоторое время цену арендодатель в расчете как за квартиру с ремонтом?

Орендні квартири млжна поділити на три сегменти.
1. Преміум від 2000 у.е.
Зараз це повний непотріб і генератор збитків (комунальні платежі), і до війни час експозиції був завеликий.
2. Інстаграмні квартири в модних ЖК (Нова Англія, Республика, Комфорт таун...)
Дорого не комфортно, але модно. Ось в цьому сегменті локація не має значення. Головне щоб картинка була інстаграмна прі стрімі.
3. Все інше. Тут локація вже має значення, але тільки з точки зору витрат грошей і в меншій мірі часу, на те щоб дістатися до роботи.
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 12:05

  kingkongovets написав:
Andrey2512 написав:Где эти оптимисты? Могу продать пару квартир в Мариуполе.


ось реальна історія:

весною 19го я познайомився з чарівною пані з Маріуполя, вона жила у великому пентхаусі її рідної сестри на ПОХє, допомагала їй з маленькою дитиною, її власна дитина ходила в місцеву школу,
вона мала 3 квартири в рідному місті (не однушки) з гарними ремонтами, які здавала, плюс квартиру батьків де вони мешкали і мала бажання залишитись в Києві, назавжди забути про остогидлу бухгалтерію і працювати кимось накшталт адміністратора салону краси
ми не підіймали політичні теми, але одного разу, якраз після обрання Зєлі, я запропонував їй прямо зараз продати всю свою нерухомість в Маріку і вкластися у будівництво десь на ПОХє, бо він їй дійсно подобався, вона до нього звикла і нічого не хотіла міняти
я вже тоді розумів, що повномасштабка неминуча і що скоріш за все Марік ми втратимо
але у відповідь почув, що я нічого не розумію, що «Ахмєтов нє для того так отстроіл Марік чтоби єго здать»

історія не має умовного способу і я не знаю як склалася її подальша доля, бо ми давно припинили спілкування, але мені досі шкода, що я так і не зміг її тоді переконати(

У мене ця історія асоціюється з іншою. Як влітку 21-го жінчин брат агітував інвестувати в Кракові. Ми повели себе як згадана вище жіночка з Маріка. Те, що він пропонував зробило *2 на сьогоднішній день. І немає стовідсоткової впевненості, з різних причин, що наші київські метри будуть більш досяжними, ніж оті обʼєкти в Маріку для їх власниці.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 12:59

  UA написав:Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.

Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 13:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Natt написав:
  UA написав:Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.

Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
мікроцемент?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 13:18

  kingkongovets написав:
Natt написав:
  UA написав:Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.

Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
мікроцемент?)

До речі справді цікавий варіант. Розглядала його раніше, а потім чомусь переключилася на плитку. Як насправді показує себе в експлуатації протягом років в приміщенні з високою вологістю, не знаєте?
Natt
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