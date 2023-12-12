Natt написав:мікроцемент?)kingkongovets написав:Natt написав:[quote="5660472:UA"]
Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.
Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
До речі справді цікавий варіант. Розглядала його раніше, а потім чомусь переключилася на плитку. Як насправді показує себе в експлуатації протягом років в приміщенні з високою вологістю, не знаєте?[/quote]про багато років не знаю, але сприймається доволі комфортно