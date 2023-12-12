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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 17 гру, 2023 13:33
Natt написав: kingkongovets написав:
Natt написав:[quote="5660472:UA"]
Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.
Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
мікроцемент?)
До речі справді цікавий варіант. Розглядала його раніше, а потім чомусь переключилася на плитку. Як насправді показує себе в експлуатації протягом років в приміщенні з високою вологістю, не знаєте?[/quote]про багато років не знаю, але сприймається доволі комфортно
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Додано: Пон 18 гру, 2023 06:47
Natt написав: UA написав:
Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.
Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
Когда-то, очень давно, я жил в дореволюционном доме с, подозреваю, плиткой тех годов на полу и масляной краской на стенах (краска, скорей всего более поздняя
). Каково-же было мое удивление, когда я эту плитку увидел на одном из самых дорогостоящих проектов, в котором принимал участие.
Французская метлахская плитка. Между объектами разница была в 102 года.
Дизайн почти 1 в 1.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:17
- Почайна і Шевченка. Підготуватись зелена гілка. На олх пропозиція оренди в Династії (за іншим не слідкую) скоротилась з чотирьох-шести до двох сторінок, та й з тих половина нереальних (типу коли пишуть докупи в обʼяві назви кількох жк).
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Додано: Пон 18 гру, 2023 15:55
rjkz написав: Natt написав: UA написав:
Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.
Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
Когда-то, очень давно, я жил в дореволюционном доме с, подозреваю, плиткой тех годов на полу и масляной краской на стенах (краска, скорей всего более поздняя
). Каково-же было мое удивление, когда я эту плитку увидел на одном из самых дорогостоящих проектов, в котором принимал участие.
Французская метлахская плитка. Между объектами разница была в 102 года.
Дизайн почти 1 в 1.
У меня сейчас в санузле на полу такого плана плитка, очень практично и симпатично. Но все полностью стены делать из нее не нра - не люблю калейдоскоп. Для пола мне нравится сейчас тераццо, кстати, со стенами из микроцемента вполне себе визуально подружится.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 20:50
ККЦ, ти неначе найнявся доповідачем в КиївМетрополітен?
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