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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2443244424452446
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 13:33

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Natt написав:
  kingkongovets написав:
Natt написав:[quote="5660472:UA"]
Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.

Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
мікроцемент?)

До речі справді цікавий варіант. Розглядала його раніше, а потім чомусь переключилася на плитку. Як насправді показує себе в експлуатації протягом років в приміщенні з високою вологістю, не знаєте?[/quote]про багато років не знаю, але сприймається доволі комфортно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 06:47

  Natt написав:
  UA написав:Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.

Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?


Когда-то, очень давно, я жил в дореволюционном доме с, подозреваю, плиткой тех годов на полу и масляной краской на стенах (краска, скорей всего более поздняя :lol: ). Каково-же было мое удивление, когда я эту плитку увидел на одном из самых дорогостоящих проектов, в котором принимал участие.
Французская метлахская плитка. Между объектами разница была в 102 года.
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rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:17

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

- Почайна і Шевченка. Підготуватись зелена гілка. На олх пропозиція оренди в Династії (за іншим не слідкую) скоротилась з чотирьох-шести до двох сторінок, та й з тих половина нереальних (типу коли пишуть докупи в обʼяві назви кількох жк).
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 15:55

  rjkz написав:
  Natt написав:
  UA написав:Київські орендарі в 2023 році в дорогому сегменті вимагають лише плитку з імітацією мармуру. Така плитка зараз мабуть в 90% ремонтів в новобудовах.

Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?


Когда-то, очень давно, я жил в дореволюционном доме с, подозреваю, плиткой тех годов на полу и масляной краской на стенах (краска, скорей всего более поздняя :lol: ). Каково-же было мое удивление, когда я эту плитку увидел на одном из самых дорогостоящих проектов, в котором принимал участие.
Французская метлахская плитка. Между объектами разница была в 102 года.
Дизайн почти 1 в 1.

У меня сейчас в санузле на полу такого плана плитка, очень практично и симпатично. Но все полностью стены делать из нее не нра - не люблю калейдоскоп. Для пола мне нравится сейчас тераццо, кстати, со стенами из микроцемента вполне себе визуально подружится.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 19:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

gonchik74 написав:- Почайна і Шевченка. Підготуватись зелена гілка. На олх пропозиція оренди в Династії (за іншим не слідкую) скоротилась з чотирьох-шести до двох сторінок, та й з тих половина нереальних (типу коли пишуть докупи в обʼяві назви кількох жк).
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:34

  rjkz написав:
Когда-то, очень давно, я жил в дореволюционном доме с, подозреваю, плиткой тех годов на полу и масляной краской на стенах (краска, скорей всего более поздняя :lol: ). Каково-же было мое удивление, когда я эту плитку увидел на одном из самых дорогостоящих проектов, в котором принимал участие.
Французская метлахская плитка. Между объектами разница была в 102 года.
Дизайн почти 1 в 1.

Напевно старі будинки в Парижі підтримують в первинному виді, тому є постійний попит.
Ейрмакс писав, що в віденських квартирах за 1 млн. евро дерев'яний плінтус схожий на радянський плінтус 70 років. І ні хто не вважає це немодним.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 22:46

  UA написав:
  rjkz написав:
Когда-то, очень давно, я жил в дореволюционном доме с, подозреваю, плиткой тех годов на полу и масляной краской на стенах (краска, скорей всего более поздняя :lol: ). Каково-же было мое удивление, когда я эту плитку увидел на одном из самых дорогостоящих проектов, в котором принимал участие.
Французская метлахская плитка. Между объектами разница была в 102 года.
Дизайн почти 1 в 1.

Напевно старі будинки в Парижі підтримують в первинному виді, тому є постійний попит.
Ейрмакс писав, що в віденських квартирах за 1 млн. евро дерев'яний плінтус схожий на радянський плінтус 70 років. І ні хто не вважає це немодним.


Відень - соцмісто за сутністю. Тут 80% житла побудовано для бідних і дуже бідних. Ремонти - жах за українськими мірками. У людей нема на це грошей, бо всі платять податки 40-50%. Тому деревяний плінтус в квартирі 70х років з потолками 2.35 такий самий, як у хрущовці або чешці у срср-і.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:15

  adeges написав:
  UA написав:Напевно старі будинки в Парижі підтримують в первинному виді, тому є постійний попит.
Ейрмакс писав, що в віденських квартирах за 1 млн. евро дерев'яний плінтус схожий на радянський плінтус 70 років. І ні хто не вважає це немодним.


Відень - соцмісто за сутністю. Тут 80% житла побудовано для бідних і дуже бідних. Ремонти - жах за українськими мірками. У людей нема на це грошей, бо всі платять податки 40-50%. Тому деревяний плінтус в квартирі 70х років з потолками 2.35 такий самий, як у хрущовці або чешці у срср-і.

І звісно коштує така квартира 1 млн. евро?
UA
 
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