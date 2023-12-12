Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 19 гру, 2023 23:54
Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати
Додано: Сер 20 гру, 2023 01:42
Страна где на конвейере делают Гелики по цене 100куе/тонна металла
Хотя в принципе для своего типа верхмахта у них они есть и подешевле
|