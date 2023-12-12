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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2444244524462447
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:54

  UA написав:
  adeges написав:https://www.properstar.com/austria/vienna-l1/house-price

1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро
1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро
Платежеспособный спрос на большие квартиры
Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.


Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 01:42

  UA написав:
  adeges написав:https://www.properstar.com/austria/vienna-l1/house-price

1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро
1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро
Платежеспособный спрос на большие квартиры
Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.

Страна где на конвейере делают Гелики по цене 100куе/тонна металла
Хотя в принципе для своего типа верхмахта у них они есть и подешевле
барабашов
 
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  #<1 ... 2444244524462447
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