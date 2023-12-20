Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати
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Додано: Вів 19 гру, 2023 23:54
Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати
Додано: Сер 20 гру, 2023 01:42
Страна где на конвейере делают Гелики по цене 100куе/тонна металла
Хотя в принципе для своего типа верхмахта у них они есть и подешевле
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:50
В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними.
Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані.
Ви хочете сказати, що гітлеровка гірша за сталінку?
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:54
Більшість німецького житла гітлеровської епохи - мабуть, була розбомблена під корінь, авіацією союзників.
В СРСР з 1920 до 1960-року - взагалі не було масової забудови.
Народ в Києві в 1950-ті - жив де прийдеться, в підвалах і на горищах.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 гру, 2023 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:00
Frant
А разве Вену утюжили авиацией? И боёв сильных там не было, потому что американцы освобождали её, а не Жуков.
В Вене не был, но мои говорят в Мюнхене очень много старого, реально времён Иосифа/Гиденбурга, жилья, и оно из-за локации крайне дорогое. Мюнхен точно союзники брали и наверно без ковровых бомбардировок центра.
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