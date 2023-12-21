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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2444244524462447
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:54

  UA написав:
  adeges написав:https://www.properstar.com/austria/vienna-l1/house-price

1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро
1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро
Платежеспособный спрос на большие квартиры
Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.


Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 01:42

  UA написав:
  adeges написав:https://www.properstar.com/austria/vienna-l1/house-price

1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро
1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро
Платежеспособный спрос на большие квартиры
Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.

Страна где на конвейере делают Гелики по цене 100куе/тонна металла
Хотя в принципе для своего типа верхмахта у них они есть и подешевле
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:50

  adeges написав:
  UA написав:
  adeges написав:https://www.properstar.com/austria/vienna-l1/house-price

1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро
1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро
Платежеспособный спрос на большие квартиры
Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.


Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати

В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними.
Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані.
Ви хочете сказати, що гітлеровка гірша за сталінку?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:54

  UA написав:В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними.
Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані.
Ви хочете сказати, що гітлеровка гірша за сталінку?

Більшість німецького житла гітлеровської епохи - мабуть, була розбомблена під корінь, авіацією союзників.
В СРСР з 1920 до 1960-року - взагалі не було масової забудови.
Народ в Києві в 1950-ті - жив де прийдеться, в підвалах і на горищах.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 гру, 2023 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:00

Frant
А разве Вену утюжили авиацией? И боёв сильных там не было, потому что американцы освобождали её, а не Жуков.
В Вене не был, но мои говорят в Мюнхене очень много старого, реально времён Иосифа/Гиденбурга, жилья, и оно из-за локации крайне дорогое. Мюнхен точно союзники брали и наверно без ковровых бомбардировок центра.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:16

  Natt написав:У меня сейчас в санузле на полу такого плана плитка, очень практично и симпатично. Но все полностью стены делать из нее не нра - не люблю калейдоскоп. Для пола мне нравится сейчас тераццо, кстати, со стенами из микроцемента вполне себе визуально подружится.

Восьмая городская больница. Изысканное советское тераццо на полу, отделка стен натуральным камнем с уникальным, неповторяющимся рисунком и встроенные аутентичные промышленные лифты 1989 года создают дизайн далеко опередивший своё время.

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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:20

  барабашов написав:Frant
А разве Вену утюжили авиацией? И боёв сильных там не было, потому что американцы освобождали её, а не Жуков.

"В одной только Вене изнасиловали 100 000 женщин"
Не, не американцы.
UA
 
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  #<1 ... 2444244524462447
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