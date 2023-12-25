RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2444244524462447
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:54

  UA написав:
  adeges написав:https://www.properstar.com/austria/vienna-l1/house-price

1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро
1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро
Платежеспособный спрос на большие квартиры
Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.


Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати
adeges
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 14.03.06
Подякував: 422 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 01:42

  UA написав:
  adeges написав:https://www.properstar.com/austria/vienna-l1/house-price

1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро
1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро
Платежеспособный спрос на большие квартиры
Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.

Страна где на конвейере делают Гелики по цене 100куе/тонна металла
Хотя в принципе для своего типа верхмахта у них они есть и подешевле
барабашов
 
Повідомлень: 3741
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:50

  adeges написав:
  UA написав:
  adeges написав:https://www.properstar.com/austria/vienna-l1/house-price

1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро
1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро
Платежеспособный спрос на большие квартиры
Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.


Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати

В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними.
Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані.
Ви хочете сказати, що гітлеровка гірша за сталінку?
UA
 
Повідомлень: 7806
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1768 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:54

  UA написав:В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними.
Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані.
Ви хочете сказати, що гітлеровка гірша за сталінку?

Більшість німецького житла гітлеровської епохи - мабуть, була розбомблена під корінь, авіацією союзників.
В СРСР з 1920 до 1960-року - взагалі не було масової забудови.
Народ в Києві в 1950-ті - жив де прийдеться, в підвалах і на горищах.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 гру, 2023 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23621
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 2510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:00

Frant
А разве Вену утюжили авиацией? И боёв сильных там не было, потому что американцы освобождали её, а не Жуков.
В Вене не был, но мои говорят в Мюнхене очень много старого, реально времён Иосифа/Гиденбурга, жилья, и оно из-за локации крайне дорогое. Мюнхен точно союзники брали и наверно без ковровых бомбардировок центра.
барабашов
 
Повідомлень: 3741
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:16

  Natt написав:У меня сейчас в санузле на полу такого плана плитка, очень практично и симпатично. Но все полностью стены делать из нее не нра - не люблю калейдоскоп. Для пола мне нравится сейчас тераццо, кстати, со стенами из микроцемента вполне себе визуально подружится.

Восьмая городская больница. Изысканное советское тераццо на полу, отделка стен натуральным камнем с уникальным, неповторяющимся рисунком и встроенные аутентичные промышленные лифты 1989 года создают дизайн далеко опередивший своё время.

Зображення
hume
 
Повідомлень: 9329
З нами з: 27.12.12
Подякував: 937 раз.
Подякували: 1868 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:20

  барабашов написав:Frant
А разве Вену утюжили авиацией? И боёв сильных там не было, потому что американцы освобождали её, а не Жуков.

"В одной только Вене изнасиловали 100 000 женщин"
Не, не американцы.
UA
 
Повідомлень: 7806
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1768 раз.
Подякували: 2167 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 22:46

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними.
Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані.
В штатах ремонт це коричневий ламінат та 2 негри з краскопультом які бахають всі стіни і стелі в білий колір - після кожного виселення.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 25.12.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2444244524462447
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11500, 11501, 11502
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
115010 28686120
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 гру, 2023 00:24
beee
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1349 5395775
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2023 23:14
2587715
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 824, 825, 826
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8256 6808600
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 гру, 2023 19:24
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4749)
25.12.2023 23:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.