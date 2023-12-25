Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1 кв. метр в 1 комнатной квартире 5104 евро 1 кв. метр в 5 комнатной квартире 8269 евро Платежеспособный спрос на большие квартиры Я как то так себе развитой евросоциализм и представлял.
Це реально важко з України зрозуміти. Треба трохи на місці потусити, на будинки і квартири подивитись, і здивуватись, як це гімно може стільки коштувати
В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними. Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані. Ви хочете сказати, що гітлеровка гірша за сталінку?
UA написав:В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними. Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані. Ви хочете сказати, що гітлеровка гірша за сталінку?
Більшість німецького житла гітлеровської епохи - мабуть, була розбомблена під корінь, авіацією союзників. В СРСР з 1920 до 1960-року - взагалі не було масової забудови. Народ в Києві в 1950-ті - жив де прийдеться, в підвалах і на горищах.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 20 гру, 2023 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Frant А разве Вену утюжили авиацией? И боёв сильных там не было, потому что американцы освобождали её, а не Жуков. В Вене не был, но мои говорят в Мюнхене очень много старого, реально времён Иосифа/Гиденбурга, жилья, и оно из-за локации крайне дорогое. Мюнхен точно союзники брали и наверно без ковровых бомбардировок центра.
Natt написав:У меня сейчас в санузле на полу такого плана плитка, очень практично и симпатично. Но все полностью стены делать из нее не нра - не люблю калейдоскоп. Для пола мне нравится сейчас тераццо, кстати, со стенами из микроцемента вполне себе визуально подружится.
Восьмая городская больница. Изысканное советское тераццо на полу, отделка стен натуральным камнем с уникальным, неповторяющимся рисунком и встроенные аутентичные промышленные лифты 1989 года создают дизайн далеко опередивший своё время.
UA написав:В Києві, напевно до 5% -10% ремонтів в квартирах можна вважати нормальними. Все інше або шедеври від сільських бригад ремонтників, або квартири в радянському стані.
В штатах ремонт це коричневий ламінат та 2 негри з краскопультом які бахають всі стіни і стелі в білий колір - після кожного виселення.
Не совсем так. Ламинат - большая редкость. Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева). Насчет краскопульта - ...иногда создается впечатление, что краску налили в мусорное ведро, перемещали с мусором и потом просто плеснули на стену. Утрирую, конечно, но ... А как плитку кладут - это отдельная песня.