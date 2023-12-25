Bolt написав:rjkz написав:
Не совсем так.
Ламинат - большая редкость.
Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева).
Насчет краскопульта - ...иногда создается впечатление, что краску налили в мусорное ведро, перемещали с мусором и потом просто плеснули на стену. Утрирую, конечно, но ...
А как плитку кладут - это отдельная песня.
Подписан на канал ПГlive, там как раз часть заказов у эмигранта из Казахстана, живущего ныне в Неваде, это перекладена плитки после местных рукожопов😎
Рукожопы из Средней Азии по сравнению с местными рукожопами - просто боги отделки. Но любой украинский "зробисам" положит плитку лучше с первого в своей жизни раза.