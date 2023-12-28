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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2445244624472448
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:05

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  2587715 написав:В штатах ремонт це коричневий ламінат та 2 негри з краскопультом які бахають всі стіни і стелі в білий колір - після кожного виселення.


Не совсем так.
Ламинат - большая редкость.
Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева).
Насчет краскопульта - ...иногда создается впечатление, что краску налили в мусорное ведро, перемещали с мусором и потом просто плеснули на стену. Утрирую, конечно, но ... :mrgreen:
А как плитку кладут - это отдельная песня. :mrgreen:

Подписан на канал ПГlive, там как раз часть заказов у эмигранта из Казахстана, живущего ныне в Неваде, это перекладена плитки после местных рукожопов😎


Рукожопы из Средней Азии по сравнению с местными рукожопами - просто боги отделки. Но любой украинский "зробисам" положит плитку лучше с первого в своей жизни раза.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:29

  Natt написав:
  kingkongovets написав:
Natt написав:Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
мікроцемент?)

До речі справді цікавий варіант. Розглядала його раніше, а потім чомусь переключилася на плитку. Як насправді показує себе в експлуатації протягом років в приміщенні з високою вологістю, не знаєте?

Розглядаєте релокацію в ірпіньский цоколь?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:41

  rjkz написав:Не совсем так.
Ламинат - большая редкость.
Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева).
А как плитку кладут - это отдельная песня. :mrgreen:

В нас продається така плита від LG. Потребує ідеально рівної підлоги та клеїться при монтажі. Потім буде проблема з демонтажем цього наклеенного.
На мою думку, в економ ремонті під аренду, комерційний лінолеум доцільніший.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:40

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Де там наші лендлорди та ріелтори з розповідями по підвищення орендних ставок і світле майбутнє? Інтернет відключили за неуплату чи в черзі на кордоні?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:46

  cherchiltank написав:Де там наші лендлорди та ріелтори з розповідями по підвищення орендних ставок і світле майбутнє? Інтернет відключили за неуплату чи в черзі на кордоні?)


я рекомендую урсофальк: покращую відток жовчі, та пригальмовує розвиток цирозу. 2 пігулки 500 мг на ніч, і через 2 тижні дурості писати тягнути буде менше
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:14

  adeges написав:
  cherchiltank написав:Де там наші лендлорди та ріелтори з розповідями по підвищення орендних ставок і світле майбутнє? Інтернет відключили за неуплату чи в черзі на кордоні?)


я рекомендую урсофальк: покращую відток жовчі, та пригальмовує розвиток цирозу. 2 пігулки 500 мг на ніч, і через 2 тижні дурості писати тягнути буде менше

там курс 200 таблеток
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 00:27

  adeges написав:
  cherchiltank написав:Де там наші лендлорди та ріелтори з розповідями по підвищення орендних ставок і світле майбутнє? Інтернет відключили за неуплату чи в черзі на кордоні?)


я рекомендую урсофальк: покращую відток жовчі, та пригальмовує розвиток цирозу. 2 пігулки 500 мг на ніч, і через 2 тижні дурості писати тягнути буде менше

Кому?)
cherchiltank
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  #<1 ... 2445244624472448
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