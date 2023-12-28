RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2445244624472448
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:05

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  2587715 написав:В штатах ремонт це коричневий ламінат та 2 негри з краскопультом які бахають всі стіни і стелі в білий колір - після кожного виселення.


Не совсем так.
Ламинат - большая редкость.
Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева).
Насчет краскопульта - ...иногда создается впечатление, что краску налили в мусорное ведро, перемещали с мусором и потом просто плеснули на стену. Утрирую, конечно, но ... :mrgreen:
А как плитку кладут - это отдельная песня. :mrgreen:

Подписан на канал ПГlive, там как раз часть заказов у эмигранта из Казахстана, живущего ныне в Неваде, это перекладена плитки после местных рукожопов😎


Рукожопы из Средней Азии по сравнению с местными рукожопами - просто боги отделки. Но любой украинский "зробисам" положит плитку лучше с первого в своей жизни раза.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15991
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8136 раз.
Подякували: 5000 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:29

  Natt написав:
  kingkongovets написав:
Natt написав:Я на цю імітацію мармуру дивитися не можу, реально вона в усіх ремонтах зараз практично. Але що тоді обирати, щоб через 5 років плитка не виглядала вже морально застарілою?
мікроцемент?)

До речі справді цікавий варіант. Розглядала його раніше, а потім чомусь переключилася на плитку. Як насправді показує себе в експлуатації протягом років в приміщенні з високою вологістю, не знаєте?

Розглядаєте релокацію в ірпіньский цоколь?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33704
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1565 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 11:41

  rjkz написав:Не совсем так.
Ламинат - большая редкость.
Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева).
А как плитку кладут - это отдельная песня. :mrgreen:

В нас продається така плита від LG. Потребує ідеально рівної підлоги та клеїться при монтажі. Потім буде проблема з демонтажем цього наклеенного.
На мою думку, в економ ремонті під аренду, комерційний лінолеум доцільніший.
.
UA
 
Повідомлень: 7813
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1768 раз.
Подякували: 2169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 09:57

  UA написав:
  rjkz написав:Не совсем так.
Ламинат - большая редкость.
Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева).
А как плитку кладут - это отдельная песня. :mrgreen:

В нас продається така плита від LG. Потребує ідеально рівної підлоги та клеїться при монтажі. Потім буде проблема з демонтажем цього наклеенного.
На мою думку, в економ ремонті під аренду, комерційний лінолеум доцільніший.
.


Это не единственная PVC плитка на украинском рынке.
Американские реалии не понимают таких временных затрат, поэтому выравнивание производится плайвудом (фанера) и плавающим способом укладывается LVP на самоклеющихся торцах. Технология укладки напоминает укладку ламината.
Тут надо отметить, PVC в чистом виде - это пластмасса, эти плитки отлично эксплуатируются приклееные к идеально ровному и гладкому прочному основанию.
А в ином случае они трескаются и ломаются.
Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
До 1,5% для рулонных материалов. Но в LVP его больше.
Чтобы было понятно, в "красном" советском "линолеуме" его было около 8%.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15991
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8136 раз.
Подякували: 5000 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 13:36

  rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
извините что встреваю, случайно не о такой плитке речь?
https://rozetka.com.ua/ua/306705393/p30 ... gJGQvD_BwE
как она по износоустройчивости? цена интересная с учётом что не надо нанимать плиточника с кривыми руками и искать место, где можно пилить плитку (мопы не предлагать). Ламинат ложил, в принципе не сложно, но тоже много пыли если распиливать. Пока на 1м месте паркет плашками до 40 см. Удобноо класть, относительно не сложно резать. Единственное правильный лак подобрать.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21471
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 15:33

Проте ситуація на орендному КРЖН невесела.
  rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
До 1,5% для рулонных материалов.

РVС - часом, не полівінілхлорид (polyvinyl chloride)?
Ще та фігня. Той же сучасний лінолеум, лише товстіший.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23621
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:07

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  vitaliiangel написав:как она по износоустройчивости?


не подлежит износу. гарантия 25 лет
Олежан
 
Повідомлень: 1070
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2445244624472448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11507, 11508, 11509
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
115084 28722674
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2023 16:04
beee
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 826, 827, 828
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8275 6812453
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2023 23:38
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 992, 993, 994
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9930 6190858
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2023 12:49
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.