Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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2587715 написав:В штатах ремонт це коричневий ламінат та 2 негри з краскопультом які бахають всі стіни і стелі в білий колір - після кожного виселення.
Не совсем так. Ламинат - большая редкость. Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева). Насчет краскопульта - ...иногда создается впечатление, что краску налили в мусорное ведро, перемещали с мусором и потом просто плеснули на стену. Утрирую, конечно, но ... А как плитку кладут - это отдельная песня.
Подписан на канал ПГlive, там как раз часть заказов у эмигранта из Казахстана, живущего ныне в Неваде, это перекладена плитки после местных рукожопов😎
Рукожопы из Средней Азии по сравнению с местными рукожопами - просто боги отделки. Но любой украинский "зробисам" положит плитку лучше с первого в своей жизни раза.
rjkz написав:Не совсем так. Ламинат - большая редкость. Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева). А как плитку кладут - это отдельная песня.
В нас продається така плита від LG. Потребує ідеально рівної підлоги та клеїться при монтажі. Потім буде проблема з демонтажем цього наклеенного. На мою думку, в економ ремонті під аренду, комерційний лінолеум доцільніший. .
rjkz написав:Не совсем так. Ламинат - большая редкость. Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева). А как плитку кладут - это отдельная песня.
В нас продається така плита від LG. Потребує ідеально рівної підлоги та клеїться при монтажі. Потім буде проблема з демонтажем цього наклеенного. На мою думку, в економ ремонті під аренду, комерційний лінолеум доцільніший. .
Это не единственная PVC плитка на украинском рынке. Американские реалии не понимают таких временных затрат, поэтому выравнивание производится плайвудом (фанера) и плавающим способом укладывается LVP на самоклеющихся торцах. Технология укладки напоминает укладку ламината. Тут надо отметить, PVC в чистом виде - это пластмасса, эти плитки отлично эксплуатируются приклееные к идеально ровному и гладкому прочному основанию. А в ином случае они трескаются и ломаются. Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген. До 1,5% для рулонных материалов. Но в LVP его больше. Чтобы было понятно, в "красном" советском "линолеуме" его было около 8%.
rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
извините что встреваю, случайно не о такой плитке речь? https://rozetka.com.ua/ua/306705393/p30 ... gJGQvD_BwE как она по износоустройчивости? цена интересная с учётом что не надо нанимать плиточника с кривыми руками и искать место, где можно пилить плитку (мопы не предлагать). Ламинат ложил, в принципе не сложно, но тоже много пыли если распиливать. Пока на 1м месте паркет плашками до 40 см. Удобноо класть, относительно не сложно резать. Единственное правильный лак подобрать.