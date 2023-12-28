Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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2587715 написав:В штатах ремонт це коричневий ламінат та 2 негри з краскопультом які бахають всі стіни і стелі в білий колір - після кожного виселення.
Не совсем так. Ламинат - большая редкость. Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева). Насчет краскопульта - ...иногда создается впечатление, что краску налили в мусорное ведро, перемещали с мусором и потом просто плеснули на стену. Утрирую, конечно, но ... А как плитку кладут - это отдельная песня.
Подписан на канал ПГlive, там как раз часть заказов у эмигранта из Казахстана, живущего ныне в Неваде, это перекладена плитки после местных рукожопов😎
Рукожопы из Средней Азии по сравнению с местными рукожопами - просто боги отделки. Но любой украинский "зробисам" положит плитку лучше с первого в своей жизни раза.
rjkz написав:Не совсем так. Ламинат - большая редкость. Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева). А как плитку кладут - это отдельная песня.
В нас продається така плита від LG. Потребує ідеально рівної підлоги та клеїться при монтажі. Потім буде проблема з демонтажем цього наклеенного. На мою думку, в економ ремонті під аренду, комерційний лінолеум доцільніший. .
rjkz написав:Не совсем так. Ламинат - большая редкость. Для старых домов - старый паркет, покрытый уретан-алкидным лаком, для более новых - LVP (luxury vinyl plank, модульная виниловая плитка с иммитацией дерева). А как плитку кладут - это отдельная песня.
В нас продається така плита від LG. Потребує ідеально рівної підлоги та клеїться при монтажі. Потім буде проблема з демонтажем цього наклеенного. На мою думку, в економ ремонті під аренду, комерційний лінолеум доцільніший. .
Это не единственная PVC плитка на украинском рынке. Американские реалии не понимают таких временных затрат, поэтому выравнивание производится плайвудом (фанера) и плавающим способом укладывается LVP на самоклеющихся торцах. Технология укладки напоминает укладку ламината. Тут надо отметить, PVC в чистом виде - это пластмасса, эти плитки отлично эксплуатируются приклееные к идеально ровному и гладкому прочному основанию. А в ином случае они трескаются и ломаются. Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген. До 1,5% для рулонных материалов. Но в LVP его больше. Чтобы было понятно, в "красном" советском "линолеуме" его было около 8%.
rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
извините что встреваю, случайно не о такой плитке речь? https://rozetka.com.ua/ua/306705393/p30 ... gJGQvD_BwE как она по износоустройчивости? цена интересная с учётом что не надо нанимать плиточника с кривыми руками и искать место, где можно пилить плитку (мопы не предлагать). Ламинат ложил, в принципе не сложно, но тоже много пыли если распиливать. Пока на 1м месте паркет плашками до 40 см. Удобноо класть, относительно не сложно резать. Единственное правильный лак подобрать.
rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
извините что встреваю, случайно не о такой плитке речь? https://rozetka.com.ua/ua/306705393/p30 ... gJGQvD_BwE как она по износоустройчивости? цена интересная с учётом что не надо нанимать плиточника с кривыми руками и искать место, где можно пилить плитку (мопы не предлагать). Ламинат ложил, в принципе не сложно, но тоже много пыли если распиливать. Пока на 1м месте паркет плашками до 40 см. Удобноо класть, относительно не сложно резать. Единственное правильный лак подобрать.
Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината. Отзывов по данному материалу нет. Собираюсь взять несколько м2 для пробы, но пока такой объём не нужен, а брать сразу 20-30м2 не готов.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 29 гру, 2023 17:57, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината.
Там основний плюс що потертий або порваний шматок набагато простіше замінити, решта швидше мінуси, а простота укладання нівелюється жорсткими вимогами до поверхні