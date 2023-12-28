RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2446244724482449
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:00

  zerocool написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината.

Там основний плюс що потертий або порваний шматок набагато простіше замінити, решта швидше мінуси, а простота укладання нівелюється жорсткими вимогами до поверхні

кстати для арендной квартиры актуально, запятнают арендаторы ламинат по центру, разбирай половину комнаты, выноси /заноси мебель. Главное чтобы со временем эти кусочки не отклеивались.
  zerocool написав:простота укладання нівелюється жорсткими вимогами до поверхні
к новому двп, если перед поклейкой протереть его растворителем, приклеится что угодно. И даже в случае глубокого повреждения двп отлично шпаклюется.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21475
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2341 раз.
Подякували: 3323 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2446244724482449
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 13 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11507, 11508, 11509
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
115086 28723478
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 гру, 2023 17:08
vitaliiangel
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 826, 827, 828
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8275 6812477
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2023 23:38
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 992, 993, 994
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9930 6190885
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 гру, 2023 12:49
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2598)
29.12.2023 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.