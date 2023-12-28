zerocool написав:vitaliiangel написав:порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината.
Там основний плюс що потертий або порваний шматок набагато простіше замінити, решта швидше мінуси, а простота укладання нівелюється жорсткими вимогами до поверхні
кстати для арендной квартиры актуально, запятнают арендаторы ламинат по центру, разбирай половину комнаты, выноси /заноси мебель. Главное чтобы со временем эти кусочки не отклеивались.
к новому двп, если перед поклейкой протереть его растворителем, приклеится что угодно. И даже в случае глубокого повреждения двп отлично шпаклюется.