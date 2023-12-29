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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2446244724482449
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:00

  zerocool написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината.

Там основний плюс що потертий або порваний шматок набагато простіше замінити, решта швидше мінуси, а простота укладання нівелюється жорсткими вимогами до поверхні

кстати для арендной квартиры актуально, запятнают арендаторы ламинат по центру, разбирай половину комнаты, выноси /заноси мебель. Главное чтобы со временем эти кусочки не отклеивались.
  zerocool написав:простота укладання нівелюється жорсткими вимогами до поверхні
к новому двп, если перед поклейкой его обезжирить, приклеится что угодно. На крайняк эпоксидный клей есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:14

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
извините что встреваю, случайно не о такой плитке речь?
https://rozetka.com.ua/ua/306705393/p30 ... gJGQvD_BwE
как она по износоустройчивости? цена интересная с учётом что не надо нанимать плиточника с кривыми руками и искать место, где можно пилить плитку (мопы не предлагать). Ламинат ложил, в принципе не сложно, но тоже много пыли если распиливать. Пока на 1м месте паркет плашками до 40 см. Удобноо класть, относительно не сложно резать. Единственное правильный лак подобрать.


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Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 29 гру, 2023 19:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 19:18

  Frant написав:Проте ситуація на орендному КРЖН невесела.
  rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
До 1,5% для рулонных материалов.

РVС - часом, не полівінілхлорид (polyvinyl chloride)?
Ще та фігня. Той же сучасний лінолеум, лише товстіший.


Да, поливинил хлорид.
В правильном исполнении - замечательный материал, но линолеумом это нельзя называть.
Натуральный линолеум - полностью из природных материалов (лин -лен, ойл - масло), офигенный материал, но надо уметь правильно укладывать.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:29

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината. Отзывов по данному материалу нет. Собираюсь взять несколько м2 для пробы, но пока такой объём не нужен, а брать сразу 20-30м2 не готов.

А демонтаж разом з верхним шаром стяжки відбувається?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 23:34

  UA написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината. Отзывов по данному материалу нет. Собираюсь взять несколько м2 для пробы, но пока такой объём не нужен, а брать сразу 20-30м2 не готов.

А демонтаж разом з верхним шаром стяжки відбувається?

или с плитой перекрытия
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