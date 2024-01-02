Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината.
Там основний плюс що потертий або порваний шматок набагато простіше замінити, решта швидше мінуси, а простота укладання нівелюється жорсткими вимогами до поверхні
кстати для арендной квартиры актуально, запятнают арендаторы ламинат по центру, разбирай половину комнаты, выноси /заноси мебель. Главное чтобы со временем эти кусочки не отклеивались.
zerocool написав:простота укладання нівелюється жорсткими вимогами до поверхні
к новому двп, если перед поклейкой его обезжирить, приклеится что угодно. На крайняк эпоксидный клей есть.
rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген.
извините что встреваю, случайно не о такой плитке речь? https://rozetka.com.ua/ua/306705393/p30 ... gJGQvD_BwE как она по износоустройчивости? цена интересная с учётом что не надо нанимать плиточника с кривыми руками и искать место, где можно пилить плитку (мопы не предлагать). Ламинат ложил, в принципе не сложно, но тоже много пыли если распиливать. Пока на 1м месте паркет плашками до 40 см. Удобноо класть, относительно не сложно резать. Единственное правильный лак подобрать.
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Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 29 гру, 2023 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Проте ситуація на орендному КРЖН невесела.
rjkz написав:Для того, чтобы PVC не ломалось, туда вводят пластификатор. Легкий канцероген. До 1,5% для рулонных материалов.
РVС - часом, не полівінілхлорид (polyvinyl chloride)? Ще та фігня. Той же сучасний лінолеум, лише товстіший.
Да, поливинил хлорид. В правильном исполнении - замечательный материал, но линолеумом это нельзя называть. Натуральный линолеум - полностью из природных материалов (лин -лен, ойл - масло), офигенный материал, но надо уметь правильно укладывать.
UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината. Отзывов по данному материалу нет. Собираюсь взять несколько м2 для пробы, но пока такой объём не нужен, а брать сразу 20-30м2 не готов.
А демонтаж разом з верхним шаром стяжки відбувається?
UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината. Отзывов по данному материалу нет. Собираюсь взять несколько м2 для пробы, но пока такой объём не нужен, а брать сразу 20-30м2 не готов.
А демонтаж разом з верхним шаром стяжки відбувається?
UA написав:Чим ця китайська фигня краща за звичайний линолеум?
порезанный на куски линолеум + слой самоклейки. Проще в укладке, в руках крутите 0,15м2 вместо 10-15м2. Благодаря самоклейке лучше выглядят стыки, стыковать куски линолеума ещё тот гемор. Как сказал один строитель, это гибрид линолеума и ламината. Отзывов по данному материалу нет. Собираюсь взять несколько м2 для пробы, но пока такой объём не нужен, а брать сразу 20-30м2 не готов.
Розглядав таке покриття як один з варіантів для свіжезданого бетону. Після перегляду та перещупування овердофіга зразків прийшов до висновку, що ІМХО дійсно достойної якості та гарних декорів це в першу чергу бельгійці та німці з ціною овер 1000 грн/метр. Типу такого:
https://viopol.com.ua/ru/vinil/quick-step/ Бувають і тонкі(2-3мм) клейові і товстіші з замком як у ламінату. В принципі має право на життя але така ціна геть не стимулює робити ремонт під оренду. Взагалі будь яке не стрьомне покриття підлоги, стін чи стелі зараз обійдеться в 1000-3000+ грн за метр в не залежності від матеріалів і це м'яко кажучи трохи дивує, бо маю великий сумнів що собівартість виробництва+логістика у керамограніту, паркетної дошки, вінілу, ламінату, пробки та т.і. +- однакова, а прайси на покриття одного рівня з різних матеріалів відрізняються мало. Мова звичайно про зразки пристойної якості а не економ. Тому в з'язку з останніми подіями поставив все на паузу.